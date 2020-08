I commissari FIM convocano Zarco e Morbidelli

Meglio tardi che mai. Dopo più di due giorni di silenzio, la FIM ha finalmente deciso di provare almeno a parlare del terribile incidente di domenica al Red Bull Ring con i protagonisti coinvolti.

Il fatto che i commissari non avessero aperto neppure un'investigazione, o che almeno ne avessero discusso con i protagonisti, per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze davvero nefaste aveva lasciato a dir poco sbigottiti.

Nella serata di oggi però la Federazione Internazionale ha diffuso un comunicato per spiegare che Johann Zarco e Franco Morbidelli dovranno incontrare i commissari giovedì, per dare la loro versione della carambola nella quale hanno rischiato tantissimo anche Maverick Vinales e Valentino Rossi.

Ma non solo, perché anche i due piloti della KTM, Pol Espargaro e Miguel Oliveira, dovranno discutere di un secondo contatto che li ha esclusi entrambi dal GP d'Austria dopo la ripartenza.

Di seguito, ecco il comunicato integrale della FIM:

"Gli Stewards della MotoGP hanno iniziato a convocare i piloti coinvolti in episodi svoltisi nel corso degli ultimi appuntamenti per comprendere meglio le circostanze di ogni situazione grazie al supporto dei video con gli episodi in questione.

Poiché non è stato possibile organizzare tutte le udienze al termine della gara della MotoGP in Austria di domenica 16 agosto, gli stewards della FIM MotoGP - Bill Cumbow, Freddie Spencer e Ralph Bohnhorst - continueranno a convocare i piloti interessati prima dell’inizio del BMW M Grand Prix of Styria.

Danilo Petrucci (Ducati Team) e Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) hanno partecipato ad un’audizione il sabato del GP d’Austria.

Johann Zarco (Esponsorama Racing), Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) e Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) incontreranno gli Stewards della FIM MotoGP, giovedì 20 agosto al Red Bull Ring.

La missione della FIM è quella di sostenere i piloti e contribuire alla loro sicurezza e alla loro educazione, nonché di applicare le eventuali sanzioni previste dal Regolamento FIM.

Verrà emesso un comunicato stampa dopo le audizioni".