MotoGP | Honda ristruttura la squadra tecnica per il 2023

Oltre a lavorare in maniera instancabile per riuscire a sviluppare una moto all’altezza della competitività attuale della MotoGP, i responsabili Honda hanno preso la decisione di ristrutturare in qualche modo la squadra di ingegneri e tecnici in vista della stagione 2023.

Secondo quanto ha potuto apprendere Motorsport.com, Giacomo Guidotti, l’ingegnere di pista che fino ad ora è stato di Takaaki Nakagami nel team LCR, passerà al team ufficiale per lavorare nel box di Joan Mir, il campione del mondo 2020 che dal prossimo anno debutterà con i colori Repsol Honda.

Il posto di Guidotti al fianco di Nakagami nel box del team satellite sarà preso dall'ex pilota Klaus Nohles, che ha lavorato con il test team Honda negli ultimi tre anni e che era con il pilota giapponese nell'ultimo Gran Premio della stagione, a Valencia, e nel test successivo, quando Guidotti era in convalescenza dopo una caduta in bicicletta.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ramón Aurín, ingegnere Honda di lunga data ed emblematico, che nelle ultime stagioni ha lavorato con piloti come Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Pol Espargaró, passerà a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico del test team. Inizialmente Aurín era stato assegnato come ingegnere di pista di Mir, ma la riduzione dei test e la crescente importanza dei team di collaudo hanno indotto Honda a chiedere al tecnico spagnolo di passare a coordinare il gruppo di sviluppo.

Nelle altre posizioni, Santi Hernández continuerà come prima ad affiancare Marc Márquez nel team factory, mentre il nuovo pilota LCR, Alex Rins, sarà affiancato dal francese Christophe Bourguignon, che negli ultimi due anni è stato nello stesso box di Alex Márquez.

Per quanto riguarda i vertici di HRC, Shinichi Kokubu, dopo alcuni anni di assenza dai circuiti, torna a guidare il progetto RCV, con Tetsuhiro Kuwata che rimane direttore generale di HRC e Shinya Wakabayashi, direttore generale della divisione corse dell'azienda, che entra a far parte del top management, che non comprende l'ex direttore tecnico Takeo Yokoyama, che si allontanerà dai circuiti a partire dal 2023 per assumere un incarico presso la fabbrica di Tokyo.