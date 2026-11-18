MotoGP Portogallo

MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon

Il ritorno di Mir è rinviato a Valencia, con Dixon chiamato a sostituirlo a Portimao

Rachit Thukral

Pubblicato: 18 nov 2026, 14:08

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Jake Dixon farà la sua seconda apparizione consecutiva nella stagione MotoGP 2026 al Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana, con la malattia che continua a tenere fuori il pilota ufficiale Honda Joan Mir.

Dixon è stato chiamato come sostituto dal team ufficiale HRC dopo una prestazione impressionante al Gran Premio del Qatar, dove ha concluso in zona punti al 14° posto e ha retto bene il confronto con altri piloti Honda più esperti.

Portimao segnerà appena la quarta uscita del britannico nella classe regina, dopo aver disputato solo due gran premi con Petronas SRT nel 2021 prima di tornare in Moto2.

Dixon è rimasto nella classe intermedia fino allo scorso anno, ottenendo sette vittorie complessive e conquistando come miglior risultato il quinto posto in campionato, prima di sostituire Iker Lecuona, diretto in Ducati, nella formazione ufficiale Honda del World Superbike Championship.

Per inciso, anche Lecuona sarà sulla griglia MotoGP di Portimao, in sostituzione dell'infortunato Francesco Bagnaia nel team ufficiale Ducati.

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Mentre in precedenza Honda aveva potuto chiamare Aleix Espargaro e Takaaki Nakagami come sostituti, i loro infortuni e l'impegno nel progetto 850cc di Honda hanno spinto il costruttore a guardare alla propria rosa del World Superbike per il sostituto di Mir.

Jake Dixon HRC Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Mentre Joan Mir prosegue il suo recupero puntando al rientro a Valencia, siamo di nuovo lieti di dare il benvenuto al sempre sorridente Jake Dixon per il GP del Portogallo”, ha dichiarato Honda in un comunicato. “Il pilota abituale HRC WorldSBK cercherà di costruire sulle basi poste in Qatar.”

Mir è fuori dai giochi dal GP d'Austria di settembre dopo aver segnalato grave affaticamento e vertigini. Sebbene inizialmente non avesse riportato problemi del genere al suo rientro al GP della Malesia del mese scorso, quei disturbi si sono ripresentati prima della fine del weekend, spingendolo a concentrarsi sul recupero.

Il campione del 2020 spera ora di rientrare al GP di Valencia del 27-29 novembre per disputare la sua ultima gara con Honda e provare per la prima volta la moto 850cc Ducati nel test post-gara al Circuit Ricardo Tormo il 2 dicembre. Lo spagnolo passerà a Gresini il prossimo anno come parte di una formazione completamente nuova accanto al debuttante proveniente dalla Moto2 Dani Holgado.

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