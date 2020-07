In attesa dell'operazione al braccio destro, che il dottor Xavier Mir effettuerà domani a Barcellona, è già certo che Marc Marquez non potrà salire sulla sua RC213V nella seconda gara dell'anno. Infatti, i membri della sua squadra hanno già lasciato Jerez e sono tornati a casa.

A seconda dell'esito dell'operazione, nella quale i medici dovrebbero fissare la frattura dell'omero destro con una placca, verificando anche che non ci sia un interessamento del nervo radiale, l'obiettivo più ottimistico per il pilota di Cervera sarebbe quello di tornare a correre a Brno, terza tappa del calendario prevista per il 9 agosto.

Questo è quanto lo stesso dottor Mir ha detto stamani, parlando con Radio Catalunya: "Marc non correrà a Jerez, ma l'obiettivo è che possa farlo di nuovo a Brno. Si tratta di una lesione di una certa importanza. Se il nervo non è stato interessato, saremo in grado di stabilizzare la frattura e ridurre i tempi".

Tuttavia, stando a quanto ha appreso Motorsport.com, la Honda non ha intenzione di sostituire Marquez, quindi la HRC disputerà il secondo weekend di Jerez con il solo Alex Marquez.

D'altra parte, resta da vedere come arriverà in pista Cal Crutchlow, che ha subito una caduta nel Warm-Up, perché il pilota della Honda LCR si è fratturato lo scafoide della mano destra e a sua volta sarà operato dal Dottor Mir.

Chi invece per il momento non sembra aver bisogno di un intervento chirurgico è Alex Rins, che si è infortunato nella Q2 di sabato.

Al pilota di Barcellona è stata diagnosticata una frattura dell'omero destro, che però richiede solamente un po' di riposo. Anche il portacolori della Suzuki però sarà sottoposto a test radiologici nella giornata di giovedì per decidere se potrà correre o meno.