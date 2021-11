MotoGP | Honda non esclude l'assenza di Marquez anche a Valencia

L'infortunio di Marc Marquez, in linea di principio una leggera commozione cerebrale rimediata in una caduta avvenuta in una sessione di allenamento con una moto da off-road, secondo quanto dichiarato dalla squadra martedì, potrebbe costringere l'otto volte campione del mondo a saltare anche l'ultima gara della stagione della MotoGP, il Gran Premio della Comunità Valenciana della settimana prossima.

Marquez non è partito alla volta di Portimao, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio dell'Algarve, ed era stato spiegato che si era trattato di una precauzione. Tuttavia, il team manager della HRC, Alberto Puig, ha ammesso stamani che l'assenza del pilota spagnolo potrebbe estendersi anche alla tappa di Valencia.

"Marc è caduto ed ha battuto la testa. Martedì non era in condizioni perfette, lo abbiamo fatto visitare ed abbiamo deciso che fosse meglio saltare questa gara, perché per correre un Gran Premio devi essere al 100%", ha detto Puig a DAZN.

Per quanto riguarda la possibilità che l'assenza di Marquez si possa estendere anche a Valencia, Puig non l'ha affatto esclusa.

"Marc è sconvolto perché voleva correre qui e confrontarsi con l'inizio della stagione, e per Valencia aveva grandissime aspettative, perché è un circuito che gli piace, su cui ha vinto molto. Ma, come ho detto, finché non lo confermiamo con il dottore, non sapremo se sarà in grado di correre lì", ha detto.

Per la Honda, in questo momento, la priorità è che Marquez recuperi il meglio possibile per partecipare ai test ufficiali che si terranno a Jerez il 18 e 19 novembre, per dare agli ingegneri delle preziose indicazioni in vista dello sviluppo della moto 2022.