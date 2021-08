Honda e Marc Marquez: ancora troppe cadute

Dire che la Honda sta attraversando il suo momento peggiore da decenni non è più una novità. Nel 2020 ha completato la sua peggiore stagione nella classe regina dalla creazione della sua attuale divisione corse, HRC, nel 1982, chiudendo l'anno senza una vittoria per la prima volta.

La scorsa stagione è stata segnata dall'infortunio di Marc Márquez nel Gran Premio di apertura a Jerez, che ha lasciato il marchio dell'ala dorata senza il suo pilota di riferimento e il pilota che aveva vinto sei degli ultimi sette titoli MotoGP. Il catalano ha fatto il suo ritorno quest'anno a Portimao, dopo 265 giorni a riposo forzato e dopo aver perso il doppio incontro in Qatar.

Il #93 è tornato a salvare la Honda dopo il suo peggior inizio di stagione, che per la prima volta nella storia della HRC non ha avuto un pilota nei primi quattro nelle prime due gare dell'anno.

Il ritorno di Márquez è servito solo a calmare un po' le acque. La RC213V 2021 ha dimostrato di essere una moto critica - come definito dai suoi stessi piloti - con cui è molto facile cadere. Tutto questo ha portato lo spagnolo a dare alla Honda un campanello d'allarme ad Assen chiedendo "miglioramenti all'elettronica per motivi di sicurezza", dopo aver subito un terribile incidente molto simile a quello che ha causato l'infortunio che lo ha tenuto fuori gioco per otto mesi.

Quell'incidente è stato solo un altro in una lunga lista di per Márquez. Con le tre cadute che ha subito a Silverstone ora è a quota 16 e conduce la classifica in MotoGP - Arón Canet in Moto2 ha lo stesso numero -, pur avendo saltato due Gran Premi.

Honda non rialza la testa

A parte la vittoria di Marc Márquez al Sachsenring e la pole position di Pol Espargaró in Gran Bretagna, i numeri della Honda non ingannano. Il loro miglior pilota in classifica è il nativo di Cervera, 12° con 59 punti e caduto in cinque delle 10 gare che ha disputato in questa stagione.

Se le statistiche dell'otto volte campione del mondo quest'anno sono negative, quelle della Honda non sono migliori. Il carattere della RC213V sta trascinando i suoi piloti. Tra Marc Márquez (16), Pol Espargaró (15), Takaaki Nakagami (6), Alex Márquez (11) e Stefan Bradl (1) ha messo insieme 49 delle 169 cadute viste nel 2021 in MotoGP (28,9%).

"È chiaro che non guido più come una volta. Quest'anno non funziona niente per me. Ci sono cose che negli anni passati potevo fare ad occhi chiusi, e ora non c'è verso. È ora di andare avanti. La cosa più facile da fare in queste situazioni è gettare la spugna o non vedere la realtà, ma in nessun momento ho fatto questo," ha detto un rassegnato Márquez a Silverstone dopo aver fatto cadere Jorge Martín al primo giro.