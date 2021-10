MotoGP | "Grazie Vale", la livrea speciale dello Sky Racing Team VR46

Le celebrazioni sembrano davvero non finire mai per Valentino Rossi nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, l'ultima della sua carriera in MotoGP davanti al pubblico italiano.

La più bella forse è quella che è arrivata dalla sua squadra, lo Sky Racing Team VR46, che ha dedicato la livrea delle sue moto sia in Moto2 che in MotoGP: i tradizionali colori nero e azzurri hanno lasciato spazio a carene completamente gialle, con la scritta "Grazie Vale" ed un grande 46 sul codone.

Come detto, a portare in gara questi colori saranno Marco Bezzecchi e Celestino Vietti in Moto2, ma anche la Ducati di Luca Marini avrà questa colorazione nella gara di MotoGP. E sarà decisamente visibile, visto che il fratello del "Dottore" scatterà dalla prima fila per la prima volta nella sua carriera.

La cosa curiosa è che il concetto è simile, seppur ribaltato, rispetto a quello che Valentino ha scelto per il casco speciale che indossa questo fine settimana, sul quale è stato lui invece a ringraziare i tifosi che lo hanno accompagnato lungo i 26 anni della sua carriera nel Mondiale.

Purtroppo, Rossi oggi dovrà prendere il via dal fondo dello schieramento, ma c'è da scommettere che darà tutto per salutare nel migliore dei modi la "marea gialla".

