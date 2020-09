GP Emilia Romagna: la Tribuna Ducati apre al pubblico

Borgo Panigale, Bologna, 4 settembre 2020 – Domenica 20 settembre, in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, secondo e ultimo appuntamento italiano del Campionato MotoGP 2020, riapre finalmente la Tribuna Ducati. Le due tappe italiane del calendario MotoGP sono le prime ad ammettere di nuovo la presenza di pubblico all’interno del circuito.



Ducati riserva un posto in prima fila ai fan delle Rosse di Borgo Panigale per seguire la gara e tifare tutti i piloti Ducati: Andrea Dovizioso, secondo nel mondiale e Danilo Petrucci (Ducati Team) oltre a Jack Miller, terzo in classifica, e Pecco Bagnaia, che rientra in gara dopo l’infortunio di Brno (Pramac Racing) e Johann Zarco e Tito Rabat (Esponsorama Racing).



Per la stagione 2020 la Tribuna Ducati del Misano World Circuit "Marco Simoncelli" è situata in una nuova posizione presso la Tribuna C adiacente al paddock, che garantisce agli spettatori una visuale sulla gara privilegiata, spalti coperti, posti numerati e la disponibilità del maxi schermo per non perdersi nemmeno un momento del Gran Premio.

I tifosi Ducatisti che sceglieranno di assistere allo spettacolo del Gran Premio dalla Tribuna Ducati vi potranno accedere esclusivamente nella giornata di domenica 20 Settembre con il biglietto Tribuna C – Settore F, acquistabile tramite il sito Ducati al prezzo speciale di €171 selezionando "Ducati GP Emilia Romagna 2020" all’interno della sezione "promozioni".





Con il Biglietto Tribuna Ducati, gli appassionati potranno usufruire di parcheggio* auto e moto e di un servizio guardaroba (fino ad esaurimento posti) per l’abbigliamento tecnico, inoltre verranno omaggiati di un kit del tifoso con maglietta e gadget che troveranno già al proprio posto assegnato.



Ducati è molto attenta alla salute dei suoi tifosi e garantisce che nella giornata di gara saranno osservate tutte le normative anti Covid-19, in modo che gli spettatori possano assistere al Gran Premio in modo sicuro e privo di rischi. Per questo motivo i posti disponibili all’interno della tribuna saranno limitati e assegnati nominalmente. Inoltre, non sarà possibile ritirare il biglietto presso il centro accrediti del circuito, ma l’acquisto e la ricezione dello stesso avverranno tramite modalità digitali.



Per maggiori informazioni sulle regole da rispettare all’interno del circuito è possibile scaricare il protocollo anti Covid-19 del Misano World Circuit.