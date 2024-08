MotoGP | Quartararo: “Proviamo troppe cose, mi sento più tester che pilota”

Fabio Quartararo ha espresso la sua frustrazione per il fatto che la Yamaha stia testando "troppe cose" sulla sua moto durante i weekend di gara della MotoGP. Il costruttore giapponese sta intraprendendo un vasto programma di sviluppo per uscire dall'attuale crisi, sperimentando un'ampia gamma di nuove parti per la M1.

Avendo ottenuto una serie di vantaggi nell'ambito del nuovo sistema di concessioni della MotoGP, la Yamaha sta anche sperimentando nuovi pezzi durante i gran premi, dopo averli provati prima nei test privati. Tuttavia, il campione del 2021 ritiene che questo approccio si stia rivelando controproducente, in quanto deve costantemente testare diverse specifiche della moto senza avere abbastanza tempo per valutarle correttamente.

"Prima della Sprint stavamo provando troppe cose, passando da una moto all'altra e stavo andando alle qualifiche senza alcun riferimento", ha detto El Diablo. "Con una moto dovevo guidare in un modo, con l'altra in un altro. Quindi mi sono perso completamente. Già stiamo faticando molto più del solito, ma io ero davvero perso. Ho detto che voglio avere una base che conosco più o meno e nella Sprint è andata molto meglio. Non è ancora molto buono, ma almeno abbiamo finito non molto lontano da Jack Miller".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per Quartararo, il problema non è l'eccessivo numero di novità che deve testare, ma la differenza sostanziale tra una moto e l'altra, che complica il suo lavoro in un momento in cui dovrebbe anche lavorare sulle prestazioni pure. Ad esempio, il francese ha rivelato che durante il Gran Premio di Gran Bretagna ha dovuto passare costantemente da una M1 pesante ma con migliori prestazioni di frenata a un'altra moto più leggera ma che non si fermava altrettanto bene.

"Non si tratta di troppi elementi nuovi, ma di troppe moto diverse in ogni singolo giro", ha spiegato. "Faccio quattro giri, cambio moto, altri quattro giri, cambio moto. Facciamo il time attack, ma con quale moto? Quindi è complicato. Due anni fa abbiamo avuto la stessa moto per tutto l'anno. Anche l'anno scorso, alla fine della stagione, sapevamo che la moto non era la stessa, ma abbiamo mantenuto la nostra base e sono io a portare la moto al limite estremo. In questo momento non possiamo farlo perché non ho idea di quale sia il limite della moto".

Quartararo ha spiegato le ragioni che stanno alla base del rapido sviluppo di Yamaha, affermando che le nuove parti di solito offrono prestazioni migliori o aiutano a risolvere i problemi della moto esistente. Tuttavia, quest'anno non è sempre stato così per la Yamaha, e il suo lavoro nei weekend di gara lo fa sentire più simile a un collaudatore: "È troppo, ma a volte ci si aspetta che le cose vadano meglio e non peggio”.

“Oppure diciamo che a volte abbiamo nuovi pezzi e ci aspettiamo che siano molto migliori. A volte quello da cui ci si aspetta di più è quello che in realtà non porta nulla di positivo. In questo momento, credo di essere stato più un tester che un pilota durante le ultime gare. Al momento preferisco concentrarmi un po' di più sul tentativo di essere il più veloce possibile, perché è da molto tempo che non uso la stessa moto per due giorni di fila”, ha spiegato il nizzardo.