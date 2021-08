Giallo Martin: “Sapevo che mi avrebbero tolto la pole!”

Jorge Martin ha chiuso un giro da record assoluto a Silverstone, il suo 1’58”008 lo portava in pole position. Era talmente tanto incredibile che sembrava impossibile, infatti è stato confermato che lo spagnolo del team Pramac aveva saltato un’intera curva del circuito.

“In quel momento stavo cercando una scia per prepararmi al giro seguente, sapevo che mi avrebbero tolto la pole perché ho tagliato la pista – ha ammesso il giovane rookie spagnolo, che veniva da due pole in Austria – Con il team ci siamo fatti una risata, erano un po’ increduli nel vedere un tempo così incredibile, ma io sapevo tutto, per questo non ho festeggiato. Quello che non sapevo era quale fosse la mia posizione di partenza, ma alla fine un quarto posto va bene”.

In ottica gara, Martin è realista e non si vede tra i favoriti, anche se non lo era nemmeno in Austria ma ha vinto la prima gara. L’alfiere Pramac da un pronostico che vede Quartararo in testa, ma non nomina il poleman, Pol Espargaro: “Vedo Fabio molto forte, è difficile sapere chi ha il miglior ritmo, perché tutti i piloti hanno montato una gomma nuova nelle FP4, io non ne ho per vincere. Bagnaia, Aleix, Marquez ed io siamo dietro a Fabio. Pol detiene la pole position, ma vedendo il ritmo, penso che soffrirà molto negli ultimi giri, anche se sicuramente avrà una motivazione extra per il fatto di partire dalla pole”.

Per quanto riguarda la scelta delle gomme, Martin ha quasi preso la sua decisione: “Vedendo un po’ le FP4, la gomma dura non è per la gara. La media è la scelta più logica, le gomme caleranno e ci sono dei dubbi. Personalmente, sceglierò la media al posteriore, ma sull’anteriore ho dei dubbi”.

Dopo la doppietta austriaca, dove il madrileno ha conquistato due pole, una vittoria e un terzo posto, Marc Marquez ha detto di essere impressionato, ma che avrebbe dovuto confermare i sui risultati su altre piste. “Se va veloce a Silverstone e su altre piste, sicuramente l’anno prossimo è un candidato al titolo”, aveva detto Marquez.

“Sto facendo progressi giusti – ha spiegato Martin – oggi Marquez ha cercato il mio riferimento dall’inizio e penso che sia un buon segnale, ma dovranno chiedergli come mi ha visto. Poi mi ha alzato la mano come per ringraziarmi. Io ho cercato un po’ di scia perché volevo vedere se potevo lottare per la pole, ma andando solo sono in grado di fare grandi tempi, mi sento bene”.

Martinator conclude: “Dopo l’Austria avevamo tutti il dubbio di arrivare qui e vedere cosa succedesse, perché è una pista che non ha niente a che vedere con il Red Bull Ring. Ha molto passo in curva, non ci sono frenate brusche, ma sono comunque sempre fra i primi quattro. Essere competitivo su questa pista è una cosa molto positiva, più della pole. Sono un rookie e dovremo avere delle conferme ad Aragon e a Misano, ma ragiono di pista in pista e al momento tutto sta andando bene”.