Gallery: i piloti che sono caduti di più nella MotoGP 2019

Johann Zarco ha iniziato la stagione 2019 come pilota ufficiale KTM, ma per lui si è capito quasi subito che si trattava di una sfida complicata. Il francese non si è adattato alla RC16 e non ha trovato la fiducia necessaria a sfruttare il potenziale della moto austriaca. Questa mancanza di feeling ha causato numerose cadute, che non hanno influenzato la sua condizione fisica, ma la sua motivazione.

Il campione Marc Marquez è riuscito a ridurre il numero di scivolate dalle 23 del 2018. Tuttavia, è stato vittima di incidenti spettacolari in Thailandia, ad Aragon ed a Sepang, cadendo anche ad Austin quando era in testa alla gara. Va detto, però, che la sua enorme abilità nei salvataggi ha ridotto il numero di quelli che avrebbero potuto essere i suoi incidenti.

Pecco Bagnaia è stato il rookie in MotoGP che ha dovuto risollevare di più la sua moto da terra. L'italiano ha sofferto il passaggio alla classe regina, ma curiosamente non è stato il pilota con più cadute all'interno del Pramac Racing.

In tutto, in questa stagione ci sono state 220 cadute, molte meno in MotoGP quest'anno, nella quale si è registrato il dato più basso dal 2015 ad oggi. Di seguito, ecco il ranking dei piloti che sono caduti di più.