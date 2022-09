Fotogallery MotoGP | Test Misano: Marquez, il ritorno del re

MotoGP | Aprilia valuta due linee diverse di sviluppo per i piloti

L'evoluzione della RS-GP procede a gonfie vele e per il 2023 a Noale non sembra esserci preoccupazione per la perdita delle concessioni. Inoltre, il responsabile tecnico Romano Albesiano ha rivelato che potrebbero anche essere prese due strade di sviluppo alternative per venire incontro alle diverse esigenze di Aleix Espargaro e di Maverick Vinales.