Fotogallery MotoGP | Non solo 46: ecco gli altri numeri ritirati

Negli ultimi anni, il numero che vediamo sulle moto dei piloti è diventato molto più di questo e rappresenta un segno di riconoscimento personale. Sono sempre di più i piloti che rinunciano a portare il #1 quando diventano campioni del mondo. Questa tendenza è partita da Valentino Rossi, a cui hanno fatto seguito Jorge Lorenzo e Marc Marquez, tra gli altri.

Ma Valentino, nel 2022, non è stato il primo campione del mondo della MotoGP a rinunciare a questo numero così pregiato. Già nel 1977, Barry Sheen aveva difeso la corona nell’allora 500cc conquistata l’anno precedente optando per il suo numero 7 che lo ha reso famoso.

Il 69 dello sfortunato Nicky Hayden è stato un altro numero aggiunto alla lista di quelli leggendari che non si potranno più usare in MotoGP. Nel 2016 inoltre, dopo la morte di Luis Salom, è stato annunciato che il 39 sarebbe stato ritirato. Ufficialmente però non è ancora avvenuto il ritiro, perciò questo numero non si può includere nella lista di quelli che non si possono utilizzare. Lo stesso procedimento ha fatto seguito alla morte di Jason Dupasquier, che ha perso la vita lo scorso giugno (aveva il numero 50).

Infine, il ritiro dalle corse di Valentino Rossi nel 2021 ha comportato anche il ritiro del suo numero, in segno di rispetto e di ammirazione da parte del motociclismo dopo i suoi nove titoli mondiali. La notizia ha suscitato una controversia nel paddock del mondiale e ha diviso il tifo in due: alcuni non sono d’accordo con la decisione presa dal campionato per via di vecchie dichiarazioni del Dottore in cui affermava di rinunciare al ritiro del suo numero. Altri, pretendono che Valentino abbia il riconoscimento che merita dopo essere diventato icona mondiale del motorsport.