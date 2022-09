Fotogallery MotoGP | L'insolito venerdì del Gran Premio del Giappone

MotoGP | Bastianini: "Proverò ad agganciarmi a Pecco e Fabio"

Il pilota del Gresini Racing ha pagato a caro prezzo una caduta nella Q1 alla curva 5, stesso posto in cui era scivolato ieri, quindi prenderà il via dal 15° posto. Tuttavia, se la gara sarà sull'asciutto, è convinto di avere il potenziale per poter rimontare, magari sfruttando i due buoni "ganci" che ha proprio davanti a sé.