Fotogallery MotoGP | Le Ducati Desmosedici GP del Gresini Racing

Daytona | Roar, Libere 3: altro 1-2 Acura, bene la McLaren in GTD

Le ARX-06 LMDh battono le due Porsche, le tre Cadillac e la coppia di BMW in GTP, con PR1 che si tiene dietro TDS e AF Corse tra le LMP2. Andretti bene in LMP3, migliore delle GT3 è la 720S di Inception Racing che precede la Mercedes-Korthoff. in GTD PRO doppietta Aston.