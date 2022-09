Fotogallery MotoGP | Le bagnatissime Qualifiche di Motegi

MotoGP | Bastianini: "Forse c'era un piano, ma non ho ricevuto messaggi"

Gara un po' in ombra a Motegi per il pilota del Gresini Racing, che con il nono posto ha visto salire a 49 punti il gap nei confronti del leader Quartararo. Sulla bagarre con Bagnaia ha assicurato che dal muretto non è arrivato alcun ordine, che comunque sarebbe stato inutile vista la caduta di Pecco.