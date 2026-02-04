Vai al contenuto principale

L'hypercar italo tedesca con cambio manuale è quasi pronta

Motor1.com Italia
Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

F1 | Sorpresa Williams: la FW48 ha esordito a Silverstone e ha il pull rod anteriore

F1 | Komatsu: "Nessuno qui è soddisfatto del 2025 di Ocon. Ma non è tutta colpa sua"

MotoGP | Mir: "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo di oggi"

Test a Sepang
MotoGP | Alex Marquez: "Con la moto ufficiale, i test sono più complicati per il pilota"

F1 | Russell: "Aston Martin, design straordinario. Ma non è una gara di bellezza"

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang

Ecco una carrellata delle immagini più belle della seconda giornata dei test malesi della MotoGP, che si è conclusa con il miglior tempo della Honda di Joan Mir ed è stata condizionata dall'arrivo della pioggia nel pomeriggio.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Luca Marini, Honda HRC

Alex Marquez, Gresini Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing

Luca Marini, Honda HRC, Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Joan Mir, Honda HRC

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Joan Mir, Honda HRC

Alex Marquez, Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Joan Mir, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Luca Marini, Honda HRC

Alex Marquez, Gresini Racing

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Luca Marini, Honda HRC

Marc Marquez, Ducati Team

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Joan Mir, Honda HRC

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Marquez, Gresini Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Luca Marini, Honda HRC

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

