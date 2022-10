Fotogallery MotoGP | Le prove libere del Gran Premio della Malesia

SBK | Villicum, Gara 1: Bautista fugge e incrementa, cade Toprak

Alvaro Bautista si impone in Gara 1 a San Juan Villicum, vincendo in solitaria e incrementando il vantaggio in classifica su Toprak Razgatlioglu, scivolato al primo giro e solo quindicesimo. Secondo Jonathan Rea, che ha la meglio su Axel Bassani, ottimo terzo.