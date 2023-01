Fotogallery MotoGP | La livrea Yamaha 2023 di Quartararo e Morbidelli

F2 | Hitech scommette su Hadjar e Crawford nel 2023

Per la nuova stagione, Hitech ha deciso di puntare su una nuova line-up formata da due piloti esordienti provenienti dall'Accademia Red Bull, Isack Hadjar e Jak Crawford. Entrambi vengono da un 2022 trascorso in Formula 3, categoria in cui il giovane francese ha lottato per il titolo fino all'ultimo round.