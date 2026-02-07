Vai al contenuto principale

Fotogallery
MotoGP Presentazione MotoGP 2026

Fotogallery MotoGP | La grande presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

Ecco una carrellata delle immagini più belle del grande evento che ha portato le moto della classe regina a sfrecciare per le strade della città malese per dare ufficialmente il via alla stagione 2026.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Lancio MotoGP

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP   

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Lancio MotoGP

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Alex Marquez, Gresini Racing

Luca Marini, Honda HRC

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Luca Marini, Honda HRC, Joan Mir, Honda HRC

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Luca Marini, Honda HRC

Johann Zarco, Team LCR Honda

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Gamma di biciclette

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP   

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP   

Foto di gruppo dei piloti MotoGP   

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP   

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP   

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP   

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP 

Moto di Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP 

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP 

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP 

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP 

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP 

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP

Foto di gruppo dei piloti della MotoGP

Lancio MotoGP

Lancio MotoGP

Lancio MotoGP

Lancio MotoGP

Lancio della MotoGP a Kuala Lumpur

Lancio della MotoGP a Kuala Lumpur

