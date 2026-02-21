Vai al contenuto principale

Fotogallery
MotoGP Test a Buriram

Fotogallery MotoGP | La giornata inaugurale dei test di Buriram

Ecco una carrellata delle immagini più belle della prima giornata dei test collettivi in Thailandia della MotoGP, che concludono la pre-stagione 2026.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Michele Pirro, Gresini Racing

Michele Pirro, Gresini Racing
Ducati Team Bike

Ducati Team Bike
Gresini Racing Bike

Gresini Racing Bike
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Bicicletta da corsa Trackhouse

Bicicletta da corsa Trackhouse
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
87

