MotoGP Test a Buriram

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram

Ecco una carrellata delle immagini più belle della seconda ed ultima giornata dei test collettivi di Buriram, che concludono il pre-campionato della MotoGP 2026, che scatterà la settimana prossima sempre sul tracciato thailandese.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Michele Pirro, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Michele Pirro, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram
83

