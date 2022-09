Fotogallery MotoGP | Il venerdì di Misano apre il GP di San Marino

MotoGP | Bastianini: "Occhio di riguardo per Pecco ma voglio vincere"

Il pilota del Gresini Racing domani prenderà il via dalla prima fila e, dopo la firma con il team ufficiale Ducati, ha detto che avrà un occhio di riguardo per Bagnaia, ma che questo non gli impedirà di provare a vincere la gara di casa.