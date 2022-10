Fotogallery MotoGP | Il ritorno sulle pieghe veloci di Phillip Island

MotoGP | Martin: "Se è per la vittoria, lotterò anche con Pecco"

Il pilota del Prima Pramac Racing è molto soddisfatto per la sua terza pole stagionale, anche se forse in ottica gara gli manca ancora qualcosina per la parte conclusiva. Su un eventuale aiuto a Bagnaia, ha spiegato che se in palio c'è una vittoria se la giocherà anche con Pecco, ovviamente con un occhio di riguiardo.