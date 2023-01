Fotogallery MotoGP | I caschi speciali della stagione 2022

Carica lettore audio

I caschi sono un elemento essenziale degli sport motoristici, e non solo per la sicurezza che offrono ai piloti in caso di incidente. Le decorazioni, gli stili e i dettagli hanno trasformato un equipaggiamento obbligatorio in una forma d'arte, che permette di riconoscere i diversi concorrenti e aiuta i tifosi a sentire i "colori".

Tuttavia, i piloti della classe regina tendono a scegliere un design che aggiornano di anno in anno, in modo da non apportare modifiche sostanziali ai loro caschi nel corso del tempo. Ma c'è un'eccezione a questa regola: i caschi speciali. I piloti tendono a utilizzare disegni specifici, di solito molto diversi dai loro schemi "quotidiani", in occasioni speciali come un test o un Gran Premio di casa.

Valentino Rossi è stato il grande precursore, e i suoi caschi per il Mugello e Misano sono ormai storia del motociclismo. Dietro di lui, un'intera generazione di giovani piloti ha adottato questa pratica, che era riservata solo a situazioni molto specifiche.

Noi di Motorsport.com abbiamo raccolto tutti i disegni speciali indossati dai diversi piloti della MotoGP durante la stagione 2022. La maggior parte di essi è stata utilizzata durante i test, ma sono stati evidenziati anche quelli indossati da ciascun pilota nelle rispettive gare di casa. Inoltre, eventi come l'Indonesia, l'Australia e Austin sono ben noti ai piloti, che amano progettare decorazioni specifiche per queste occasioni particolari.

Nel caso del 2022, questa redazione ha voluto mettere in evidenza i disegni di Joan Mir nei test di Sepang, che hanno mostrato l'instancabile lavoro svolto in Suzuki; quelli di Marc Márquez ad Austin, uno dei suoi circuiti preferiti; quelli di Aleix Espargaró in Catalunya, con i quali ha voluto dare un riconoscimento alla fondazione CorAllFamily e alla propria figlia, affetta da problemi cardiaci; o quelli di Andrea Dovizioso a Misano, dove ha posto fine alla sua carriera sportiva.