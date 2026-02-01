Vai al contenuto principale

MotoGP Presentazione LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026

La squadra di Lucio Cecchinello ha svelato online le colorazioni delle moto che affiderà al confermato Johann Zarco ed all'attesissimo rookie Diogo Moreira. Ecco le foto di rito delle due livree.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Bike of Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Moto di Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
Articolo precedente MotoGP | Honda LCR: colori diversi, ma stavolta grandi ambizioni in entrambi i lati del box
Prossimo Articolo MotoGP | L'obiettivo di Zarco per il 2026: "Continuare a sognare la vittoria"

