Fotogallery
MotoGP Presentazione Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco la Honda RC213V 2026 di Marini e Mir

Questa mattina Honda HRC ha svelato le forme e i colori della RC213V, la moto con cui Luca Marini e Joan Mir correranno nel Mondiale 2026 di MotoGP. Ecco tutte le foto.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
37

Giacomo Rauli

