Fotogallery MotoGP | Bagnaia-Ducati: tutte le vittorie di un binomio che ha scritto la storia
Dalla prima vittoria ai due mondiali vinti, ripercorriamo tutti i trionfi di Francesco Bagnaia in sella alla Ducati. Un viaggio attraverso le gare che hanno costruito un binomio storico: Pecco è infatti il pilota più vincente di sempre in Rosso
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