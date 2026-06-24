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Fotogallery MotoGP | Bagnaia-Ducati: tutte le vittorie di un binomio che ha scritto la storia Dalla prima vittoria ai due mondiali vinti, ripercorriamo tutti i trionfi di Francesco Bagnaia in sella alla Ducati. Un viaggio attraverso le gare che hanno costruito un binomio storico: Pecco è infatti il pilota più vincente di sempre in Rosso