Fiocco rosa per Valentino Rossi: il "Dottore" diventa papà

Non c'è riposo per Valentino Rossi. Nemmeno il tempo di annunciare il ritiro dalla MotoGP che il campione di Tavullia regala al mondo una notizia speciale: il Dottore diventerà papà.

La news è stata comunicata tramite il profilo instagram di Rossi, in cui lo si vede scherzare - ovviamente vestito da medico e armato di fonendoscopio - con la compagna, Francesca Sofia Novello,

"Dopo un'attenta visita, possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina", si legge nella didascalia a corredo della sequenza fotografica che riportiamo per intero.

Senza ombra di dubbio, si tratta della vittoria più bella del Dottore. Non si conosce ancora la data prevista per la nascita della figlia di Rossi, ma una cosa resta certa: se Valentino avesse sognato un primo periodo di relax per godersi la "pensione", farà bene ad imparare in fretta ad armeggiare con pannolini, biberon, ciucci e tanto altro ancora...