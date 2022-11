FIM Awards: la cerimonia annuale si terrà a Rimini il 3 dicembre

Carica lettore audio

Sabato 3 dicembre l'intera famiglia FIM si riunirà per celebrare non solo i numerosi Campioni del Mondo, ma anche l'importante stagione 2022 che, grazie a condizioni sanitarie molto migliorate, ha visto il ritorno alla normalità delle gare in tutte le discipline in tutti i continenti e, soprattutto, il ritorno degli appassionati a bordo pista in tutto il mondo.

La cerimonia di premiazione della FIM sarà preceduta dall'Assemblea Generale della FIM, che si terrà venerdì 2 dicembre nella stessa sede e comprenderà un programma completo durante il quale i rappresentanti di oltre cento federazioni nazionali saranno chiamati a votare su diverse questioni importanti, tra cui l'elezione del Presidente della FIM.

Il programma di quest'anno prevede alcune attività aggiuntive nell'ambito della nuova iniziativa Ride to FIM Awards, a partire da una tavola rotonda dal titolo "IL FUTURO: sostenibilità e motociclismo" che si terrà al Museo Ducati di Bologna martedì 29 novembre. Nel pomeriggio del giorno dei FIM Awards si terrà poi una sessione di autografi pre-evento con i Campioni del Mondo FIM presso il Teatro Amintore Galli di Rimini.

La sera di sabato 3 dicembre il neoeletto Presidente della FIM si unirà alle centinaia di ospiti provenienti da tutti gli angoli della comunità motociclistica per riconoscere e applaudire i successi dei Campioni del Mondo FIM recentemente incoronati. Qualunque sia la loro disciplina, la loro incredibile abilità e il loro coraggio saranno pienamente apprezzati da tutti i presenti quando saliranno sul palco per ritirare le loro medaglie d'oro.

Oltre a celebrare i successi sportivi, i FIM Awards sono anche un momento per riconoscere gli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti e i vincitori dei Trofei FIM che ora prevedono: Women in Motorcycle Trophy; FIM Environmental Trophy; FIM Family Trophy; FIM Trophy for The Future, FIM Road Safety Trophy e FIM Touring World Challenge.

Anche se non è possibile partecipare di persona all'evento, tutti gli appassionati possono condividere e godersi questa magica occasione guardandola in diretta sulla pagina Facebook della FIM.