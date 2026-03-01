MotoGP | Fernandez: "Con il problema alla spalla resisteremo finché potremo"

Raul Fernandez ha segnato il giro più veloce nel Warm-Up di domenica mattina, ma alla fine della sessione ha iniziato a lamentare dolori alla spalla sinistra, la stessa che si era infortunato la scorsa stagione in Portogallo, all'inizio di novembre.

All'epoca, il pilota del Trackhouse Racing aveva deciso di non operarsi per seguire un percorso di recupero conservativo e cercare di arrivare in forma all'inizio di quest'anno. Tuttavia, il dolore è tornato.

Nonostante questo grave problema fisico, il pilota madrileno ha completato un weekend spettacolare nel GP della Thailandia, conquistando un doppio podio che lo colloca al terzo posto nella classifica iridata.

"È stata una gara molto difficile, negli ultimi cinque o sei giri avevo la gomma posteriore distrutta. Nel Warm-Up mi sentivo bene con la gomma media, ma non sono riuscito a gestirla come volevo. Dobbiamo goderci il risultato e capire che c'è il potenziale per lottare con i primi in questa stagione", ha spiegato Fernadez.

Lo spagnolo è partito terzo, ma ha rapidamente superato Marc Marquez, si è portato secondo e ha resistito fino a pochi giri dalla fine, quando è stato superato da Pedro Acosta.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Sapevamo già che sarebbe stata una gara difficile e che avremmo dovuto gestire due cose, e dopo il Warm-Up, tre. Prima di tutto il carburante, che ieri non abbiamo detto ma era importante per arrivare al traguardo; poi conservare lo pneumatico fino alla fine; e infine la spalla, che mi ha dato problemi al mattino. Ho cercato di seguire Bezzecchi, ma negli ultimi giri non ci sono riuscito, volevo solo che mi portasse con sé, ma alla fine Acosta ha avuto un po' più di ritmo e non siamo riusciti a fermarlo. È stato un podio importante in Thailandia", ha detto Raul, che ha voluto ringraziare "l'ottimo lavoro della clinica mobile con la mia spalla, mi hanno curato e abbiamo resistito bene alla gara".

Il sorpasso su Marquez è avvenuto in un punto insolito. "Abbiamo fatto una pre-stagione molto solida, non mi sentivo a mio agio con le gomme medie e ho deciso di superare Marc il prima possibile. È uscito dalla curva sei con poca velocità e alla sette mi sentivo bene e l'ho superato. Ho cercato di raggiungere Marco, pensavo di poter arrivare secondo, ma Pedro ha gestito meglio le gomme e mi ha superato. Finire un Gran Premio che non è il migliore per noi e con il problema alla spalla, sul podio, non è affatto male".

Fernandez indica la tranquillità come la chiave del suo buon momento. "Ho una squadra molto solida, persone che mi aiutano e questo mi ha permesso di iniziare a divertirmi davvero e a guidare come voglio".

Ora l'incognita è la spalla e se dovrà sottoporsi o meno ad un intervento chirurgico. "Il problema è stata la caduta in Portogallo, ho bisogno della spalla sinistra per fare forza sulle piste che vanno a destra. A Valencia è tutto a sinistra e non ho avuto problemi, ma qui ho sofferto. Abbiamo deciso di non operarmi e ora resisteremo finché potremo, spero di finire la stagione perché abbiamo una grande opportunità di fare un anno molto solido", ha concluso.