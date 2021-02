Fausto Gresini ci lascia, così viene ricordato sui social

Due mesi, due lunghi ed estenuanti mesi in cui tutto il motorsport è rimasto con il fiato sospeso nella speranza di ricevere notizie confortanti. Fausto Gresini però non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia più importante, quella contro il Covid-19. Il virus, che sta martoriando l’intero mondo, ha colpito il cuore del motomondiale, portando via uno dei pilastri della MotoGP attuale.

L’ex pilota, che ricopriva il ruolo di team manager nell’omonima squadra da lui fondata, è venuto a mancare oggi e lascia un grande vuoto. Lo dimostrano le grandi manifestazioni di affetto e cordoglio di team e piloti, tutto il paddock del mondiale si stringe attorno alla famiglia attraverso messaggi che lo ricordano con grande affetto. Di seguito raccogliamo alcuni dei post social in ricordo di Fausto Gresini.

L'account MotoGP si fa portavoce dei vertici e saluta Gresini: "Un membro molto amato della famiglia della MotoGP ci ha purtroppo lasciato. Fausto Gresini era un collega per molti, un amico per tutti e ci mancherà moltissimo. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace Fausto #CiaoFausto ❤️"

Arrivano messaggi anche dai piloti MotoGP: Aleix Espargaro ("Ti ricorderò sempre come un amico e un vero fan della MotoGP, continua a sorridere in cielo Fausto! RIP, prometto di dedicarti il primo podio Aprilia!") e Lorenzo Savadori

Anche i ragazzi più giovani, che hanno corso o continuano a farlo con il suo team, si uniscono al dolore. Enea Bastianini, attuale pilota MotoGP, aveva esordito proprio con lui nel mondiale

Anche Jorge Martin, che debutterà in MotoGP, ricorda il suo ex team manager con affetto: "Ieri mi aspettavo il peggio e oggi è arrivato... riposa in pace Fausto! Ti porterò sempre con me in moto"

Chi invece ancora corre con i colori di Gresini esprime la propria costernazione a pochi giorni dalla presentazione della squadra. Fabio Di Giannantonio ricorda Fausto solamente con una foto, senza aggiungere parole

Nicolò Bulega, compagno di squadra di Di Giannantonio, ricorda Gresini tramite un post in cui gli promette di lottare per il risultato più ambito in suo onore

Anche il veterano Michele Pirro esprime il proprio dolore tramite i social, ringraziandolo per quanto fatto

Immancabile è, infine, il ricordo del Dottor Claudio Costa, da sempre angelo custode dei piloti