Fabio Quartararo, da bambino prodigio a campione MotoGP

Domenica è salito sul tetto del mondo conquistando il suo primo titolo mondiale di MotoGP: Fabio Quartararo sta mettendo a frutto gli sforzi che ha fatto da bambino e le speranze che aveva per se stesso fin dagli esordi.

Nato a Nizza il 20 aprile 1999, ha ormai l'età che aveva suo padre Etienne quando, a causa della mancanza di mezzi finanziari e dei dolori al collo, dovette accantonare i suoi sogni di pilota nonostante avesse vinto il campionato del mondo 125cc nel 1983. La passione di suo padre non si spense, tuttavia, e il piccolo Fabio fu presto agganciato come un bambino. Dopo aver impressionato con le sue prodezze in scooter, ha mostrato lo stesso senso di equilibrio e la ricerca della velocità quando è salito in sella alla sua prima moto. Ha iniziato nei parcheggi, poi ha cominciato a pedalare al Circuit Océane di Antibes.

Dopo aver comprato una Yamaha PW50 quando aveva 4 anni, suo padre lo ha messo su un Conti 50cc, con il quale ha iniziato ad allenarsi e a partecipare alle sue prime gare. Fabio stava già iniziando a mostrare un carattere irascibile, gli dava fastidio perdere, che avrebbe poi mostrato in gara. Nonostante la sua giovane età, ha impressionato gli esperti che ha incontrato, in particolare Sébastien Gimbert, capo dei corsi alla Scuola Conti, e Adrien Morillas, allora allenatore di Loris Baz.

Dall'età di otto anni fino al 2012, ha corso in Spagna, viaggiando avanti e indietro con suo padre, e ha corso in tutti i livelli delle classi più piccole, mentre si allenava. Prima si è fatto notare nei campionati catalano e mediterraneo, in 50cc, 70cc e 80cc, poi è passato alla Pre-Moto3, dove ha corso con una 250cc a quattro tempi. Nonostante un grave infortunio al polso all'inizio della stagione, ha vinto il campionato andando sempre in progressione.

Nel 2013, quando ormai viveva stabilmente in Spagna, ha disputato il CEV Moto3, diventando il più giovane campione di sempre e solo il secondo non-spagnolo a vincere, confermando poi il titolo l’anno seguente, nel 2014. Durante questo secondo anno, ha letteralmente dominato il campionato (nove vittorie e due secondi posti in 11 gare) e si è fatto notare vincendo la prova disputata in concomitanza con il Gran Premio di Francia a Le Mans. Il passo successivo doveva essere così il Campionato del Mondo, e grazie a una modifica del regolamento che ha poi permesso al campione in carica del CEV di partecipare al Gran Premio prima del suo 16esimo compleanno, è arrivato sulla scena mondiale nel 2015.

Con una reputazione da difendere, Fabio Quartararo ha avuto un buon esordio nel mondiale, combattendo subito nelle posizioni di testa alla sua prima gara e anche andando al comando per un giro, salendo sul podio alla seconda gara. Tuttavia, la sua stagione è stata incostante, a causa di un infortunio e soprattutto di una forte pressione. I rapporti nel box erano anche tesi, con un manager che, anche se aveva giocato un ruolo essenziale nel finanziare la sua carriera all'inizio in Spagna, non necessariamente ha dato i migliori consigli nel campionato del mondo.

Dopo aver iniziato con Monlau Competicion, con cui ha corso nel 2014, Quartararo ha lasciato il prestigioso gruppo di Emilio Alzamora e il clan Honda per unirsi ai campioni in carica Leopard Racing nel 2016, che erano passati a KTM. Anche se quell'anno toccò il fondo e sembrò un po' perso nel suo processo di apprendimento, fu anche un punto di svolta grazie all'incontro con Eric Mahé, il suo nuovo manager, e ai consigli di Randy de Puniet, che lo accompagnò per alcuni mesi.

La svolta di Barcellona nel 2018

Fabio Quartararo ha ripreso il controllo della sua carriera e nel 2017 è passato in Moto2, più adatta al suo fisico. Ancora una volta, disputa due stagioni in due squadre diverse, prima con il team Pons dove la pressione era ancora molto alta, poi con il team Speed Up, dove ha trovato l'atmosfera familiare di cui aveva davvero bisogno. Tecnicamente, la squadra ha annaspato cambiando i fornitori di sospensioni e poi introducendo un nuovo telaio dopo poche gare, ma Quartararo si è sentito supportato e ha fatto progressi.

Ha ottenuto la sua prima pole position e poi la sua prima vittoria a Barcellona, dopo tre gare che avevano già segnato i suoi progressi, e poi ha seguito con un altro podio, ed è lì che ha trovato il suo futuro. Le sue prestazioni hanno convinto il team Petronas SRT a dargli un’occasione in MotoGP per la stagione successiva, mentre il team di Razlan Razali stava preparando il suo arrivo nella classe regina. È stato ancora una volta sorprendente vedere la promozione anticipata di un pilota con poca esperienza nel mondiale, ma è stata una scommessa vincente.

Da quel momento in poi, Fabio Quartararo ha rapidamente confermato che il talento per cui era conosciuto da bambino non era mai stato perso. Per il suo primo Gran Premio, si è qualificato in seconda fila e ha stabilito il miglior tempo in gara nonostante fosse partito dalla pitlane. Ha conquistato la sua prima pole position alla sua quarta gara a Jerez e ha mancato il podio solo a causa di un problema tecnico. Alla fine è salito sul podio nella sua settima gara a Barcellona, e ha completato i suoi primi giri in testa nel round successivo. Ormai era lanciato e Marc Márquez non si è sbagliato nel prevedere un grande futuro per lui quando ha combattuto alcuni dei suoi migliori duelli, a Misano o Buriram dove il francese ha visto il successo sfuggirgli per un pelo.

Podio: Fabio Quartararo, Speed Up Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L'inizio della stagione 2020 ha coinciso con le prime vittorie di Quartararo, e per la prima volta ha guidato il campionato. Ha chiuso l’anno in ottava posizione dopo una stagione un po’ incostante, segnata tanto dai problemi tecnici della Yamaha e la mancanza di sviluppo in un anno interrotto dalla crisi di salute, come da una certa instabilità del giovane pilota, sotto pressione. Le sue tre vittorie costituiscono i suoi unici tre podi dell'anno, mentre abbiamo visto una grande regolarità in Joan Mir, che è salito solo una volta sul gradino più alto del podio conquistando comunque il titolo.

Ma la cosa più importante è probabilmente altrove, perché Fabio Quartararo si è avvicinato al top e ha potuto fare esperienza. L'inverno gli ha permesso di riequilibrarsi, di calmarsi e di controllare meglio le sue emozioni, e questa volta nel 2021, sta affermando una stabilità incrollabile contro la quale nessuno dei suoi avversari può resistere.

Passando al team ufficiale Yamaha, ha conquistato fino ad ora una serie di successi e ha saputo come portare a casa dei punti quando le gare si sono fatte più difficili. Ecco perché dal Gran Premio di Francia non ha mai perso la testa del campionato, allontanando gradualmente ciascuno dei suoi avversari, fino all'ultimo, Pecco Bagnaia, questa domenica.

La carriera di Fabio Quartararo

2005 Prime gare nella Conti Cup

2007 2° nella Coppa Catalana Promovelocitat 50cc (Conti)

2008 Vincitore della Coppa Catalana Promovelocitat 50cc (Conti)

2009 Vincitore della Coppa Catalana Promovelocitat 70cc nel 2009 (Conti)

2010 3° nel Campionato Mediterraneo 80cc (Metrakit)

2011 Campione del Mediterraneo 80cc 2011 (RMU)

2012 Campione Mediterraneo Pre-Moto3 2012 (RMU)

2013 Campione spagnolo Moto3 2013 (RMU)

2014 Campione spagnolo 2014 della Moto3 (Honda)

2015 10° campionato del mondo Moto3 (Honda)

2016 13° campionato del mondo Moto3 (KTM)

2017 13° campionato del mondo Moto2 (Kalex)

2018 10° campionato del mondo Moto2 (Speed Up)

2019 5° campionato del mondo MotoGP (Yamaha); rookie dell'anno; miglior pilota indipendente

2020 8° Campionato del Mondo MotoGP (Yamaha)

2021 Campione del mondo MotoGP 2021 (Yamaha)

Le statistiche di Fabio Quartararo nel mondiale

Stagione Classe Gare Pole Vittorie 2° posti 3° posti Punti Posisizone 2015 Moto3 13 2 0 2 0 92 10° 2016 Moto3 18 0 0 0 0 83 13° 2017 Moto2 18 0 0 0 0 64 13° 2018 Moto2 18 1 1 1 0 138 10° 2019 MotoGP 19 6 0 5 2 192 5° 2020 MotoGP 14 4 3 0 0 127 8° 2021* MotoGP 16 5 5 2 3 267 1°

*in corso

Il Campione del Mondo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing festeggia la vittoria del Campionato Photo by: MotoGP