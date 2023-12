F1 | Ufficiale: Brivio lascia Alpine, torna in MotoGP?

Davide Brivio, ex manager della Suzuki in MotoGP che si è unito al team Alpine di Formula 1 nel 2021, ha raggiunto un accordo per la risoluzione del suo contratto con la scuderia francese.

Prima di approdare alla divisione F1 di Renault, si era fatto conoscere alla Yamaha e al marchio di Hamamatsu, che ha gestito in occasione del suo ritorno in MotoGP nel 2015 e con cui ha vinto il titolo 2020, al fianco di Joan Mir.

Durante il suo periodo alla Yamaha, dove è stato uno dei protagonisti dell'ingaggio di Valentino Rossi (2004), Davide Brivio ha incontrato Luca de Meo, allora responsabile marketing della Fiat, il costruttore che ha decorato la M1 di Rossi e Jorge Lorenzo.

Anni dopo, terminato un periodo alla Seat, De Meo è stato promosso alla presidenza del Gruppo Renault (2020), ed è stato allora che ha portato Brivio a bordo come direttore sportivo della struttura, che aveva appena annunciato il ritorno di Fernando Alonso nel campionato.

Tuttavia, i disaccordi con i dirigenti della squadra, come Louis Rossi, hanno portato Brivio a farsi da parte nel 2022 per occuparsi del portafoglio di giovani piloti e dei progetti sportivi di Alpine al di fuori della F1.

Martedì la scuderia francese ha annunciato in un comunicato stampa di aver raggiunto un accordo per la sua partenza alla fine di quest'anno, prima della scadenza dei termini di prescrizione, affermando anche che Julian Rouse continuerà a supervisionare il programma Alpine Academy.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Davide Brivio, Direttore di gara Alpine F1 Team

"È stato un capitolo orgoglioso della mia carriera nel motorsport partecipare alla Formula 1 con Alpine. Vorrei ringraziarla per avermi dato l'opportunità di vivere un'esperienza in F1, che era il mio desiderio, e anche per avermi dato la possibilità di trasmettere un po' della mia esperienza nel motorsport ai giovani piloti dell'Alpine Academy", ha dichiarato Brivio.

"Auguro al team e all'Academy il meglio per il futuro e sono sicuro che vedremo molti giovani piloti raggiungere traguardi fantastici nella loro carriera. Partecipare in piccola parte a questo successo sarà certamente qualcosa che conserverò con cura. Sono grato ad Alpine per aver accolto il mio desiderio di perseguire altre opportunità che potrebbero (e spero che lo faranno) presentarsi in futuro".

Bruno Famin, Vice Presidente di Alpine Racing, aggiunge: "Innanzitutto, vorremmo ringraziare Davide per il suo duro lavoro e il suo impegno nelle ultime tre stagioni. La sua esperienza nel motorsport è stata estremamente preziosa, soprattutto nello sviluppo e nella progressione dell'Alpine Academy".

"Il desiderio di Davide è quello di lasciare Alpine per perseguire altre opportunità e noi abbiamo accettato il suo desiderio concordando reciprocamente di separarci. Gli facciamo i nostri migliori auguri per il prossimo capitolo di una carriera già impressionante nel motorsport".

Nonostante le voci di un imminente ritorno di Brivio nel paddock della MotoGP per assumere il ruolo di team manager della Honda al posto di Alberto Puig, a Motorsport.com risulta che il lecchese non abbia un accordo in essere con la HRC per il 2024, anche se la sua intenzione è quella di tornare nel mondo delle due ruote, dove si trova più a suo agio che in F1.