MotoGP | Ezpeleta: "Siamo in contatto con il Qatar e l'idea è andare e disputare il Gran Premio lì"

Il conflitto in corso dall'inizio dell'anno in Medio Oriente ha messo sotto scacco, per tutta la stagione, i diversi eventi che dovevano essere organizzati nella zona, come le gare di Formula 1 del Bahrain e dell'Arabia Saudita, che sono state sospese, mentre sono stati messi in dubbio gli eventi che devono disputarsi in Qatar, sia quello di F1, previsto per la fine di novembre, sia quello di MotoGP, che è in programma per l'8 novembre.

Questo sabato, tuttavia, il massimo responsabile del campionato delle due ruote, Carmelo Ezpeleta, ha assicurato di credere che "andremo" in Qatar, in riferimento al GP di MotoGP.

Durante una conversazione con DAZN, si è parlato di quanto sia serrata la lotta per il titolo, e del fatto che annullare un gran premio potesse avere un'incidenza, dato che ogni punto può essere decisivo

Poi gli hanno chiesto direttamente quando sarebbe stato confermato se la MotoGP andrà in Qatar o no."Io credo di sì, in questo momento l'idea è andare", ha detto. "Noi siamo permanentemente in contatto con il Qatar, le autorità ci dicono che sono disposte a organizzarlo, e se non cambia nulla radicalmente, l'idea è che sì, ci andremo", ha affermato con decisione Ezpeleta, che la scorsa settimana è stato al GP di Spagna di Formula 1 e mantiene un contatto permanente con i massimi responsabili di Liberty Media.

El emblemático circuito de Qatar se mantiene en el calendario de MotoGP Foto de: MotoGP

Inizialmente il GP del Qatar di MotoGP era in programma per il 12 aprile, ed è stato spostato a novembre a causa del conflitto, ma in nessun momento il campionato ha parlato di sospenderlo.

Il dettaglio di sapere se quest'anno si potrà andare in Qatar è importante per capire la composizione del calendario 2027, che la F1 ha già pubblicato, e nel quale, tradizionalmente, il Qatar compare sempre all'inizio in quello della MotoGP.

"Sì, credo davvero che pubblicheremo molto presto il calendario 2027, probabilmente la prossima settimana o subito dopo", ha detto Ezpeleta prima di annuire quando gli è stato chiesto se il calendario 2027 si sarebbe conosciuto prima della tournée asiatica, che scatta in Giappone all'inizio di ottobre. "Io spero di sì", ha concluso il veterano dirigente.