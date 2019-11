Ezpeleta, oltre ad essere il grande capo della società che organizza il Mondiale, è sempre rimasto molto vicino a tutti i piloti che partecipano. Per esempio, domenica scorsa, dopo la gara di Sepang, è andato al box del Team LCR per congratularsi con Johann Zarco per la sua prestazione (era ottavo a tre giri dalla fine, quando è caduto per un contatto con Joan Mir).

Dunque, una situazione drammatica come quella di Jorge Lorenzo, una delle risorse più importanti della MotoGP nell'ultimo decennio con i suoi tre titoli iridati nella top class e il passaggio milionario alla Ducati, non può che creargli un po' di disturbo.

In Malesia, Lorenzo è ha chiuso 14esimo, staccato di 34 secondi dal vincitore Maverick Vinales, ottenendo così i primi due punti nelle ultime quattro gare (Thailandia e tripletta asiatica). In particolare, è stato drammatico il 16esimo posto di Phillip Island, staccato di oltre un minuto da Marc Marquez, suo compagno di squadra e vincitore.

Ad una gara dal termine di una stagione che si preannunciava entusiasmante, ma in senso positivo, il #99 è solo 19esimo nella classifica generale, con appena 25 punti al suo attivo, 370 in meno rispetto al suo vicino di box.

L'infortunio che si è verificato nelle prove libere di Assen e che lo ha costretto a saltare quattro Gran Premi, lo ha condizionato definitivamente, sia dal punto di vista fisico che delle fiducia nei confronti della RC213V.

Da questo punto di vista, Ezpeleta incoraggia il pilota maiorchino a prendere una decisione sulla strada da prendere, ovvero se continuare a correre, ritirarsi o prendersi una pausa.

"Penso che Lorenzo debba prendere una decisione. Vado molto d'accordo con lui, gli voglio bene, ma penso che debba pensare a cosa vuole fare della sua vita. Se il problema è che la schiena gli fa molto male (a causa dell'incidente di Assen), allora forse non c'è più molto da dire" ha detto Ezpeleta a Motorsport.com.

"Jorge deve iniziare a pensare se può recuperare e tornare ad essere il Lorenzo che tutti conosciamo o meno. E' fondamentale per lui e per il campionato. Non mi piace vedere un pilota forte come lui che finisce 19esimo" ha aggiunto.

"E attenzione, non penso che possa forzare se stesso più di quanto stia facendo. Se si scopre che dopo l'ultimo incidente ad Assen non sta bene, deve considerare cosa fare e decidere se smettere di correre o altro" ha proseguito. Poi ha concluso: "Ma sono convinto che se al Lorenzo che ha corso ad Assen nel 2013 con la clavicola appena operato spiegano quello che sta facendo ora, non lo capirebbe. Mi rende triste vederlo così".