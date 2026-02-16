Ezpeleta: "Abbiamo fretta di gettare le basi per la crescita della MotoGP, non di monetizzarla"

La carica di Carlos Ezpeleta probabilmente non riflette fedelmente l'influenza di questo madrileno di 35 anni. Laureato in ingegneria meccanica, è destinato a prendere il posto di suo padre, Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports dal 1988, anno di fondazione di questa società di promozione di eventi, acquisita in gran parte (84%) lo scorso anno da Liberty Media per 3,1 miliardi di euro.

A 79 anni, il principale ideatore del Mondiale che conosciamo oggi è ancora in prima linea quando si tratta delle decisioni più importanti, anche se si affida molto a Carlos, il cui ruolo è sempre più rilevante all'interno della struttura che prende le decisioni relative al campionato.

Dieci giorni fa, la MotoGP ha lanciato al mondo un messaggio di ciò che è in grado di fare, in occasione della presentazione della stagione 2026 che si è svolta ai piedi delle iconiche Petronas Towers, nel centro di Kuala Lumpur.

Lo spettacolo, che non è stato privo di difficoltà – la pioggia non ha impedito agli appassionati di ammirare i prototipi che un paio di giorni prima avevano girato a Sepang – è stato una dimostrazione della forza di un evento che Dorna, ribattezzata questa settimana MotoGP Sports Entertainment, con la spinta e il portafoglio di Liberty, vuole portare in tutte le case del mondo.

Carlos Ezpeleta, Direttore Sportivo della MotoGP Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Questo è il nostro obiettivo finale. Sappiamo che è impossibile, ma lavoriamo per raggiungerlo", ha affermato Ezpeleta, seduto in una sala dell'hotel Four Seasons di Kuala Lumpur, con una finestra che offriva una vista mozzafiato sulla città.

Fino a quando Liberty ha completato l'operazione, nel luglio dello scorso anno, l'interventismo di Bridgepoint e del fondo pensione canadese (CPPIB), proprietari della quota azionaria di maggioranza, si limitava praticamente ad una questione retributiva.

"La differenza nella strategia è molto evidente, tra quello che può essere un fondo finanziario il cui focus è molto più a breve termine in termini di ritorno economico, diciamo tra uno e tre anni, e un altro che prende decisioni più a lungo termine", racconta lo spagnolo, che sintetizza l'approccio del promoter in una frase che riassume perfettamente questa filosofia: "Abbiamo fretta di gettare le basi per la crescita a lungo termine della MotoGP; non abbiamo fretta di monetizzare lo sport".

Nonostante l'acquisizione della MotoGP da parte di Liberty, la presenza dei nuovi "capi" nel paddock è stata piuttosto sporadica. Né Chase Carey né Sean Bratches, entrambi membri del consiglio di amministrazione del campionato, si sono fatti vedere regolarmente, mentre Derek Chang, presidente e CEO della società di intrattenimento statunitense, è stato più presente.

Chang, che ha già assistito ad alcune gare della parte finale della scorsa stagione - era presente all'incoronazione di Marc Marquez in Giappone - ha condotto quest'inverno una serie di interviste con persone chiave all'interno della struttura della Dorna, a Madrid, per farsi un'idea della quotidianità dell'azienda. Agli occhi di Ezpeleta, poter contare su un gruppo di persone con tanta esperienza come quello che compone Liberty, e ancor più con il successo ottenuto nella nascita della Formula 1, è una sorta di regalo.

Derek Chang, amministratore delegato di Liberty Media Foto di: Alberto Crippa

"I dati di crescita sono molto positivi, lo abbiamo già visto alla fine dello scorso anno. Ma poter contare su Sean Bratches, Chase Carey e Derek Chang nel processo decisionale, con tutto quello che sanno, è davvero prezioso", sottolinea il massimo responsabile sportivo del campionato, che continua a impegnarsi per far crescere un marchio, quello della MotoGP, che secondo lui non rende ancora giustizia allo spettacolo che offre: "Qual è l'obiettivo principale in questo momento? Il marchio, il marchio e il marchio. Farlo crescere, per avere più seguaci in tutto il mondo, aumentare il raggio d'azione. Stiamo applicando un cambiamento di strategia per raggiungere questo obiettivo. Stiamo facendo cose diverse, come, ad esempio, questo lancio a Kuala Lumpur che abbiamo inaugurato lo scorso anno a Bangkok".

Un altro strumento con cui si intende rafforzare l'identità del marchio e intensificare il senso di appartenenza è il MotoGP Forward. Si tratta di una giornata di conferenze che si terrà martedì a Barcellona, alla quale sono invitati tutti i team e gli sponsor che fanno parte del campionato.