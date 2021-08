Espargaró: “Per la prima volta mi sono divertito con la Honda”

Pol Espargaro ha completato il suo miglior fine settimana da quando è arrivato in Honda. Il pilota spagnolo ha conquistato la sua prima pole position con la casa giapponese sabato scorso a Silverstone, mantenendo il comando della gara per i primi otto giri e chiudendo con il quinto posto finale.

“È stata la prima volta che mi è piaciuto guidare la Honda. Sapevamo che con la gomma morbida dietro non saremmo andati molto lontano, ma le altre gomme erano troppo dure per la Honda. Abbiamo sacrificato la seconda metà della gara, ma è stato un weekend completo che ci ha dato molto. Si poteva vedere nei tempi sul giro, mi sentivo forte, il pilota che ero prima, non quello che avevamo visto fino ad ora”, ha spiegato Pol domenica pomeriggio.

Espargaro ha però frenato l’euforia: “Speriamo che questo risultato aiuti a risollevare il nostro morale e ad andare ad Aragón, un circuito che mi piace molto, con molta motivazione. Ma non voglio creare troppe aspettative per quello che potrebbe accadere lì. Ripartiremo da zero questo fine settimana”.

Euforia che si è scatenata sabato quando ha preso la pole, scaricando in questo modo tutte le tensioni vissute finora, e che ha mantenuto grazie al buon risultato in gara: “Sono ancora un po' euforico da sabato. Abbiamo sofferto così tanto negli ultimi mesi che la piccola vittoria in pole e la lotta per il podio e il comando nelle prime fasi di gara mi hanno permesso di sentirmi di nuovo un top rider. E farlo combattendo con mio fratello (Aleix) è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. Poco avremmo potuto immaginarlo quando abbiamo iniziato a correre in moto da bambini”.

Per il pilota Honda, l'importante ora è dimostrare che il weekend britannico non è solo un fuoco di paglia, ricordando che nessun pilota Honda è stato in grado di utilizzare l'opzione di gomma media, che era la più efficace: “Vorrei essere convinto che le cose continueranno così. Ad Aragon l’anno scorso la Honda era molto buona e possiamo mantenere lo spirito di lotta per il podio, ma non so se può essere così. Vedere che in una gara solo una marca, la Honda, ha dovuto uscire con la gomma morbida dietro ti dice molto, ma stiamo tutti remando nella stessa direzione per continuare a migliorare. L'unica cosa di cui posso essere sicuro è che non ho intenzione di rinunciare”.

Oltre al suo buon fine settimana, Pol era contento per suo fratello Aleix che ha permesso ad Aprilia di conquistare il suo primo podio nell’era MotoGP: “Sono molto felice perché in un certo senso posso sentire quello che lui ha provato. Sono stato in una fabbrica partendo da zero con tutto lo sviluppo alle spalle e con un sacco di problemi. Gli ci è voluto molto tempo per ottenerlo, ma sono super felice per lui, per il suo lavoro, la sua persistenza e il suo sforzo. Dall'esterno è solo un podio, ma per i piloti questo risultato dà significato a tutte le cose brutte che hai passato. E Aleix ha avuto un momento difficile per molti anni in Aprilia”.

“Mi fa venire la pelle d'oca, è qualcosa di unico, due fratelli che lottano davanti in una gara di MotoGP, è qualcosa di super speciale. Speriamo che la Honda migliorerà, Aprilia andrà avanti e possiamo farlo di nuovo”, ha concluso Pol dopo che gli è stata mostrata una foto della gara con suo fratello in lotta per il primo posto.