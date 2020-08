Espargaro: "Marquez ha ascoltato medici, avrei fatto lo stesso"

La notizia che Marc Marquez starà fuori per altri due o tre mesi è stata uno dei punti salienti della conferenza stampa delle qualifiche del Gran Premio di Stiria.

Pol Espargaro, che sarà il compagno di squadra di Marquez in Honda il prossimo anno, ha conquistato la sua prima pole position da quando è in MotoGP, che è stata anche la prima per la KTM nella classe regina.

"Naturalmente, Marc è il miglior pilota della griglia e il fatto che non sia qui non ci permette di valutare bene le prestazioni della nostra moto. Possiamo solo augurargli una rapida guarigione" ha detto.

A questo punto gli è stato domandato se ritiene che sia stato un errore da parte di Marc provare a rientrare subito a Jerez.

"Non sono in quel box, ma per quanto ne so i medici gli avevano dato l'ok per correre. I medici sono i meccanici del corpo, se ti dicono che puoi guidare, devi fidarti di loro. Avrei fatto esattamente quello che ha fatto Marc, anche se non è andata bene. La vita è fatta di scelta, lui si è fidato dei medici e io non posso dire molto di più sull'argomento" ha aggiunto il poleman.

Tornando alla gara, Pol ha conquistato la sua prima pole position nella classe regina in un fine settimana in cui sembra particolarmente in palla.

"Sono molto contento, dopo quello che è successo nelle ultime due gare, che non siamo riusciti a finire nonostante avessimo la possibilità di lottare per la vittoria o il podio. Ottenere la pole qui in Austria è fantastico, anche se non ci sono i nostri tifosi. E' un piccolo passo verso la gara, nella quale dovremo lottare con le Ducati e le Suzuki, che vanno molto forte".

La settimana scorsa, Pol era riuscito a scappare in occasione della prima partenza, ma nella seconda gara, dopo la bandiera rossa, le cose non sono andate bene per lui.

"La scorsa settimana abbiamo avuto la possibilità di vincere la gara, abbiamo visto le buone prestazioni che avevamo in gara 1. Questa settimana la situazione è diversa: la Suzuki è migliorata ed entrambi i piloti sono veloci. Ma lo sono anche le Ducati e Nakagami. Lo scorso fine settimana è finita con un incidente, quindi la cosa più importante è finire la gara, anche se voglio lottare per la vittoria" ha detto il catalano in riferimento all'incidente con Miguel Oliveira.

Tutti indicano Pol come il pilota con il passo migliore, anche se resta da vedere se sarà sufficiente per scappare.

"Non sembra che sarà così facile come la settimana scorsa, soprattutto perché aveva piovuto in alcuni turni e quindi gli altri non erano pronti come noi. Avevo due o tre decimi di vantaggio, avevo provato la fuga e ce l'avevo quasi fatta. Ora ci troviamo in uno scenario molto diverso, i rivali sono molto più forti. Vedremo come va la partenza, ma io proverò a spingere, anche se so che non sarà facile".

I risultati migliori per Pol con la KTM sono arrivati proprio dopo che ha annunciato il suo passaggio alla Honda il prossimo anno.

"Sognavo questa pole, non ricordavo questa sensazione dai tempi della Moto2. Ma anche la Honda ha mostrato ottime prestazioni, Nakagami è secondo. Ma alla Honda ci penserò l'anno prossimo.

Con Marquez fuori dai giochi e il campionato aperto, anche lo stesso Pol potrebbe rientrare in corsa per il titolo.

"E' molto difficile, il livello della categoria è molto alto. Se me lo aveste detto due settimane fa, avrei osato dire di sì, ma abbiamo visto che il livello è veramente alto, inoltre ci sono tanti circuiti sui quali non sappiamo quali saranno le prestazioni della KTM. Sogno di lottare per il titolo, soprattutto con la KTM in questo mio ultimo anno con loro. Ma quello che dobbiamo fare adesso è concentrarci sulla gara di domani".

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora