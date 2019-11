Espargaro: “Il nuovo telaio KTM è un passo verso il futuro”

Nella prima giornata di test a Valencia le Yamaha hanno dominato, ma KTM ha mostrato un grande passo soprattutto con Pol Espargaró. Lo spagnolo ha girato con la nuova moto ed è sembrato essersi adattato molto bene già dalle prime tornate. Ha chiuso infatti la giornata in top 10 con l’ottavo tempo a 8 decimi dalla vetta.

La Casa austriaca sta seguendo le indicazioni del tester d’eccezione, Dani Pedrosa, anche lui sceso in pista durante il primo giorno di prove per il 2020. In particolare, KTM ha testato un nuovo telaio, costruito sulle indicazioni dell’ex pilota Honda, che negli scorsi test di Jerez aveva suggerito la strada da seguire per migliorare moto e prestazioni.

La moto di Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Matteo Nugnes

A fine giornata Pol Espargaró si è detto particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti e promuove le novità proposte da Pedrosa e da KTM, per quanto riguarda il motore ma soprattutto per il nuovo telaio, di cui ne proverà un altro tipo in questo secondo ed ultimo giorno di test: “Il telaio continua ad essere tubolare e non vogliamo nemmeno cambiare lo stile, perché non sappiamo se con un nuovo telaio possiamo essere veloci. KTM sa fare solo telai tubolari e non è detto che facendo un telaio diverso siamo veloci come ora. Comunque le informazioni che abbiamo ora sono molte ed il telaio che abbiamo provato nella prima giornata è un ibrido”.

“Abbiamo un po’ di trazione e abbiamo ridotto molto il peso del telaio, che è importante per l’insieme della moto – prosegue Espargaró, che afferma di avere ancora elementi da provare nella seconda giornata – Abbiamo dei miglioramenti per il Day 2, forse questo telaio migliora la rigidità della moto, caratteristica che chiedeva anche Dani Pedrosa. Vedremo se possiamo guadagnare un po’ più di stabilità. Dani ha già provato a Jerez il telaio che abbiamo testato noi nella prima giornata, invece quello che proveremo nella seconda giornata è completamente nuovo, è stato fabbricato con le istruzioni di Dani”.

La versione 2020 della RC16 sembra dunque essere stata promossa da Pol Espargaró, che ha potuto verificare le modifiche apportate da Pedrosa ed è fiducioso verso i progressi che può fare KTM: “La marca non fa altri tipi di telai, perché pensa che quello tubolare sia migliore e sa bene come funziona e come svilupparlo. Questo nuovo telaio però è un passo verso la progettazione di altri tipi di telai e KTM farà qualsiasi cosa affinché possiamo fare dei risultati con questa moto, quindi sono super aperti. Questo è un piccolo passo che forse in futuro porterà a qualcosa di più, ma per ora utilizziamo questo e vediamo fino a dove possiamo arrivare”.

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan