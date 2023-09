MotoGP | Espargaró: "Troppi infortuni. Calendario insostenibile"

Dopo un fine settimana da dimenticare sul tracciato del Buddh International Circuit, Dove Aleix Espargaro non ha dato il meglio di sé né dal punto di vista sportivo, né da quello dell'azione, il pilota spagnolo non vede l'ora di reagire a Motegi, dove questo fine settimana si terrà il Gran Premio del Giappone.

"Questo circuito è più simile all'Austria che all'Argentina", ha dichiarato Alex nella conferenza stampa di giovedì sulla pista giapponese.

"Si tratta più di fermare la moto e di sollevarla, e la nostra moto non è la migliore in termini di trazione pura", ha sostenuto. "Anche se in Aprilia hanno cercato di ovviare a questo problema in questa stagione. L'assetto che abbiamo messo a punto per questo tipo di circuiti stop&go è migliore rispetto all'anno scorso".

Con l'uscita del calendario 2024 di MotoGP con 22 gare, i piloti hanno reagito alla quantità di stress che comporta, anche nel caso di Aleix si è attenuto a ciò che c'era.

"Il calendario è della Dorna, chi non lo gradisce dovrebbe starsene a casa o cambia lavoro. Io non sono nessuno per parlarne. E' chiaro che preferisci meno gare, ma se le cose stanno così, dobbiamo attenerci ad esse".

C'è solo un dettaglio che non piace al pilota di Granollers, ovvero una vera e propria pausa estiva per ricaricare le batterie.

"Quello che non mi piace è che non abbiano mantenuto la promessa di concederci una pausa di 4 settimane in estate. Non per fare festa a Ibiza, ma perché i fine settimana sono molto impegnativi e perché ci sono sempre più infortuni. Staccare è utile anche per la sicurezza, per stare con la famiglia e per resettare la testa".

Espargaro ha dato una sua opinione anche sulla congestione delle gare in Spagna: "Non mi piace correre 4 gare in Spagna e 5 nella penisola iberica. Preferisco andare in Cina", ha sottolineato.

Per Aleix l'elevato numero di gare e le esigenze del nuovo formato weekend sono le cause della piaga degli infortuni che ha afflitto la MotoGP in questa stagione.

"Il motivo per cui ci sono così tanti infortuni è ovvio, non è una coincidenza. Non possiamo andare avanti così, non è sostenibile. Il nuovo format, il numero di gare, lo stress. Ci sono dei grafici comparativi con gli anni precedenti, ed è chiaro".

"Bisogna accettare gli infortuni e, se non si è soddisfatti, si può sempre passare alla World Superbike", ha concluso Aleix.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, pronto a uscire dai box Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images