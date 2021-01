Espargaró: “C'è stato molto lavoro per vedere la Honda con il 44"

Sono passati quasi sei mesi da quando è stato rivelato che Pol Espargaro avrebbe sostituito Alex Marquez nel team ufficiale Honda per il 2021. Da allora sono successe molte cose, tra le altre, una stagione atipica, formata solamente da 14 gare come conseguenza della pandemia del Coronavirus. Al termine del 2020 Joan Mir si è laureato campione del mondo.

Espargaró ha chiuso in quinta posizione nella classifica generale, a pari punti con il quarto, Andrea Dovizioso, e come miglior pilota KTM. Anche se non è riuscito a trovare il successo, che ha sfiorato a Brno e in Austria, lo spagnolo ha conquistato cinque podi e due pole positions, un bottino notevole che lo spinge verso ciò che, con tutta probabilità, è il più grande passo della sua carriera in MotoGP.

Per festeggiare il nuovo anno, Honda ha fatto una sorpresa al proprio pilota, che era andato a correre in montagna con il suo cane e, al rientro a casa, ha trovato sulla terrazza di casa sua quello che sarà il suo prototipo a partire da ora, la RC213V con il numero 44 sulla carena.

"C'è stato molto lavoro per poter vedere questa moto con questo numero - afferma Espargaro dopo aver visto la sorpresa - Questa moto, con questi colori, è sempre stata il rivale da battere per tutti. Era il nostro obiettivo. Ho sognato molte volte di vedermi così, con la moto a fianco, con questi colori".

"È un'immagine, un momento che ricorderò per sempre", conclude il catalano, che esordirà in pista con i colori Honda nei primi test invernali che verranno svolti a Sepang, in Malesia, dal 19 al 21 febbraio.

Le foto di Pol Espargaró mentre scopre la sua nuova moto