MotoGP | Aleix: "Novità interessanti, saranno più importanti in Austria"

Il cronometro della sessione di prove che determinava i dieci piloti che accedono direttamente alla Q2 del GP di Gran Bretagna era già arrivato a zero, ma alcuni piloti stavano ancora completando il loro ultimo giro. Tra questi anche Aleix Espargaro, che stava colorando di rosso tutti gli intertempi, fino ad arrivare a tagliare il traguardo con un superbo 1'58"183, quasi sette decimi più veloce del più veloce fino a quel momento.

Il tempo dello spagnolo è stato così veloce e spettacolare che alcuni media britannici gli hanno chiesto la veridicità di quel giro, dubitando che non avesse saltato neppure una curva "Sì, me l'hanno chiesto tre volte e alla fine ho detto di sì, così hanno potuto stare tranquilli", ha scherzato il pilota dell'Aprilia.

"Nelle prove del mattino mi sentivo molto a mio agio, molto bene. Nel pomeriggio mi sono ricordato un po' dell'anno scorso, quando il mio declino nella seconda parte della stagione è stato dovuto all'errore commesso qui a Silverstone. Quindi forse sono partito un po' conservativo nella seconda sessione, non volevo commettere lo stesso errore, ma mi sentivo molto veloce, già con la gomma media ero molto vicino. Con la seconda gomma morbida ho fatto un paio di errori e non sapevo se usare la terza, ma ho visto che domani era prevista pioggia e che tutti usavano la terza gomma morbida, così l'ho montata. Ho fatto un ottimo giro", ha spiegato.

A parte il giro veloce, Aleix ritiene di avere un buon passo anche con la gomma usata.

"Durante la giornata, i piloti davanti a noi erano quelli con le gomme nuove, gli unici ad essere veloci con le gomme medie erano Bezzecchi, Martin e io. E nel pomeriggio lo stesso, poi si sono aggiunti Binder, Miller ed Oliveira, ma con le gomme morbide".

Con queste prestazioni, insieme a quelle di Maverick Vinales, anch'egli veloce con il quarto tempo sulla seconda RS-GP, e di Oliveira e Raul Fernandez, sembra che l'Aprilia abbia portato cose interessanti dopo la pausa.

"Non tutto quello che mi aspettavo, ma hanno portato dei miglioramenti: una nuova carenatura, un nuovo frontale, e sappiamo che dal punto di vista aerodinamico è molto importante al giorno d'oggi progredire. La moto è migliorata nella stabilità, nei cambi di direzione, e la verità è che mi piace".

Nonostante la giornata sia stata molto positiva, Aleix non ha voluto fissare grandi obiettivi per il momento.

"È solo venerdì, il primo giorno. Dobbiamo fare un passo alla volta. Qui la moto funziona, mi sento molto bene, ora vedremo se in gara potremo lottare per la vittoria". In Austria arriverà un altro pacchetto nuovo, forse più importante di quello che hanno portato qui, quindi sarà importante vedere cosa potremo provare lì venerdì mattina. Sono contento che stiano ancora lavorando duramente, perché credo che in Aprilia ci aspettino un paio o tre stagioni molto buone".

All'uomo dell'Aprilia è stato chiesto di approfondire i miglioramenti.

"La stabilità è migliorata molto rispetto all'Olanda, quest'anno ad Assen era più instabile che nel 2022, anche Oliveira aveva problemi. Qui abbiamo migliorato molto, il canale dell'aria è diverso sull'anteriore, anche nell'elettronica, si stanno facendo piccoli passi per migliorare. Quello che non ha senso è come hanno fatto altri marchi, portando qualcosa di molto grande tutto in una volta, come un'ala gigante (Honda): la moto non viene compensata e questo è inutile. Ma se hai una moto equilibrata e a poco a poco fai piccoli passi avanti è più importante".

Sabato è prevista pioggia, anche se nella gara bagnata di Termas l'Aprilia è andata male.

"Sul bagnato sono veloce, ma quest'anno ha piovuto in Argentina ed è successa una cosa molto strana, la gomma non ha funzionato per noi. Credo che abbiamo capito il motivo e l'abbiamo risolto", ha detto il pilota di Granollers.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images