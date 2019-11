Espargaro: "Aprilia 2020? Una rivoluzione necessaria"

Questi test post-season non potranno essere troppo utili per l'Aprilia, che a partire dallo shakedown di Sepang porterà in pista una moto completamente inedita. Gli uomini della Casa di Noale hanno utilizzato la due giorni di Valencia per fare esperimenti di elettronica e per raccogliere dati sulle gomme che sperano possano essere utili in fase di sviluppo e stanno facendo la stessa cosa anche a Jerez de la Frontera.

Aleix Espargaro non ha nascosto la grande fiducia che nutre nel progetto 2020, del quale ha iniziato a sbirciare qualche dettaglio almeno tra i progetti, rimanendone impressionato positivamente.

"Ho visto molte cose. Ne ho parlato con Romano (Albesiano), ho visto la moto al CAD e mi sembra ok. Le idee sono buone e sembrano promettenti, perché penso che non possiamo migliorare di più con la moto attuale. Quindi è stata necessaria una rivoluzione completa" ha detto Aleix alla conclusione della prima giornata dei test di Jerez.

Il pilota di Granollers poi ha confermato che la moto in arrivo è decisamente diversa dalla RS-GP che vediamo oggi.

"E' molto, molto diversa. Non so se si possa percepire dall'esterno, ma sotto è molto diversa. Il motore è diverso, ma non so se in Malesia ne avremo già una versione completa. Il telaio è differente, ma lo sono anche la posizione del pilota e l'elettronica. Insomma, la moto è diversa un po' ovunque".

"Sappiamo quale direzione volevamo prendere, ma poi vedremo quanto saranno stati bravi gli ingegneri a metterlo in pratica sulla moto, perché non è così facile. Ecco perché i test che stiamo facendo qui non hanno un grande significato, perché cambiando la posizione del pilota cambierà tutto" ha aggiunto.

L'ideale sarebbe riuscire a fare uno shakedown prima della Malesia, ma i tempi sono davvero stretti, quindi non è detto che questo possa essere possibile.

"Abbiamo un programma di lavoro ben definito. Stiamo provando a capire se sarà possibile fare un test su un aeroporto o qualcosa del genere prima di partire dall'Europa. Ma non sarà facile, perché siamo molto stretti con i tempi. Sarà cruciale il lavoro che riusciranno a fare gli ingegneri da qui al 15 dicembre".

Secondo Aleix poi è innegabile che l'arrivo del nuovo CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, abbia sicuramente portato un cambiamento importante all'interno della squadra, che inizierà a dare i suoi frutti presto.

"Penso che Massimo non sia stato in grado di fare tutto ciò che voleva, perché quando arrivi in un posto nuovo devi capire come funziona e lui è una persona molto intelligente, quindi ascolta ed aspetta con pazienza. Ma sono molto felice dell'impatto che ha avuto nella prima stagione. La squadra è molto più professionale e stiamo cambiando la nostra immagine. Quello che dobbiamo cambiare ora è la competitività della moto, ma sono arrivate più persone negli ultimi due mesi che negli ultimi dieci anni. In futuro quindi penso che vedremo dei cambiamenti".

Inoltre, lo spagnolo è convinto che i nuovi innesti in squadra potranno dare una grossa mano nella realizzazione di una moto competitiva per il 2020.

"Sono arrivati due o tre ingegneri, due aerodinamici ed un telaista. Si tratta di sei nuovi innesti provenienti da contesti molto competitivi, che quindi possono portare nuove idee ed aiutare Romano con lo sviluppo della nuova moto. Quindi non ci sono più scuse".

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan