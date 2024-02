MotoGP | Aprilia: ecco la RS-GP24, la "Batmobile" per sfidare Ducati

Se la Ducati ha impressionato per le sue prestazioni, l'Aprilia è senza ombra di dubbio il marchio che ha calamitato di più l'attenzione nei test in Malesia della MotoGP, introducendo sulla RS-GP delle soluzioni aerodinamiche innovative, che potrebbero essere destinate a fare scuola, come accaduto con il "gradino" portato al debutto nella stagione 2022.

La Casa di Noale non ha nascosto le sue novità nella trasferta di Sepang, anche perché c'era veramente tanta carne al fuoco, quindi c'era la necessità di prendere delle decisioni importanti in vista del 2024. Quella che ha colpito più di tutte è stata sicuramente il diffusore in stile F1 sotto al codone. In quell'occasione però avevamo visto le RS-GP24 con una colorazione "total black", che provava anche a tenere nascosto qualche segreto.

Oggi, alla vigilia del secondo ed ultimo test pre-campionato in Qatar, l'Aprilia ha invece svelato la sua nuova livrea. Le forme sono simili a quelle già viste in Malesia, anche se il pacchetto definitivo sarà deliberato nei prossimi due giorni a Lusail. Il colore dominante, come da qualche anno a questa parte, è il nero, con inserti rossi e viola. Colori che si addicono ad una moto che nei test è stata definita "Batmobile" per le forme avveniristiche del suo codone. E sui lati della carena, così come sull'ala anteriore, è presente una grande scritta Aprilia in rosso ed in bianco.



Il 2024 sarà un anno cruciale, dopo un 2023 che forse non ha rispettato pienamente le aspettative, ma che ha comunque visto il marchio veneto raddoppiare i propri successi, grazie alle vittorie conquistate dal "Capitano" Aleix Espargaro a Silverstone e Barcellona, cui si somma anche il trionfo nella Sprint sempre nel round catalano. Quest'anno ci sarà un ulteriore sforzo, perché oltre al pilota di Granollers ed il suo compagno Maverick Vinales, disporrà di una RS-GP 2024 anche Miguel Oliveira, che difenderà i colori del neonato Trackhouse Racing, dividendo il box con Raul Fernandez, che invece inizierà con una moto 2023.

"Negli ultimi anni Aprilia Racing ha affrontato un costante processo di crescita. Prima diventando un team ufficiale, poi portando in pista quattro moto grazie al team satellite. Nel 2024 alzeremo ulteriormente l'asticella, visto che Miguel Oliveira inizierà la stagione con una RS-GP nella stessa specifica delle ufficiali e Raul la riceverà successivamente", ha detto il CEO del reparto corse, Massimo Rivola.

"Uno sforzo importante per il reparto corse ma anche un segnale dell'evoluzione di questo progetto, sotto tutti i fronti. Non è stato semplice e la stagione si preannuncia ancora più impegnativa, al tempo stesso credo nel potenziale della nostra squadra. E sono orgoglioso di quanto abbiamo dimostrato fino ad oggi, sia dal punto di vista tecnico sia quanto a dedizione ed impegno", ha aggiunto.

"Vogliamo essere protagonisti in MotoGP e abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare: quattro piloti di altissimo livello come Aleix, Maverick, Miguel e Raul, un reparto corse coraggioso e capace di innovare, quel pizzico di orgoglio italiano che nelle corse non guasta", ha concluso.

Il responsabile tecnico Romano Albesiano ha spiegato che la nuova creatura nasce come evoluzione dei concetti introdotti nelle ultime due stagioni, sottolineando anche l'importanza di poter contare su più moto con la stessa specifica rispetto al passato.

"Il nostro approccio alla stagione 2024 non poteva prescindere dalla buona base costruita specialmente negli ultimi due campionati. La RS-GP è un progetto maturo, fedele alla filosofia Aprilia, che abbiamo cercato di evolvere sotto tutti gli aspetti. La cura aerodinamica è forse quello più evidente, abbiamo introdotto alcuni concetti sicuramente innovativi per migliorare le caratteristiche di carico e penetrazione", ha detto Albesiano.

Ma ogni dettaglio è stato rivisitato, come d'obbligo in un campionato che ha portato la ricerca tecnologica a livelli mai visti prima. L'avere tre moto con la stessa specifica dall'inizio del campionato contribuirà senza dubbio a velocizzare il nostro processo di crescita, avremo a disposizione molte più informazioni che dovremo poi essere bravi

ad analizzare ed interpretare", ha aggiunto.

Sarà una stagione importante anche per i due piloti, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione. Recentemente, Espargaro non ha nascosto che gli piacerebbe proseguire il suo rapporto con Aprilia, ma anche Vinales sembra aver trovato una seconda famiglia a Noale ed è impaziente di regalargli qualcosa di importante. Starà a loro provare a lanciare la sfida ad una Ducati che nel 2023 è sembrata essere quasi imbattibile: una sfida tutta tricolore al vertice sarebbe un vero e proprio sogno per tutti gli appassionati italiani...