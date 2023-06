MotoGP | Joan Mir non correrà nemmeno in Germania

Joan Mir è caduto durante la seconda sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio d’Italia. Nell’incidente si è fratturato il mignolo della mano destra, questo lo ha portato a ritirarsi dall’evento e tornare a casa. Quella del campione del mondo 2020 è stata la sua 12esima caduta della stagione, ha eguagliato il record in un anno, quando era caduto molto nella stagione del suo debutto, il 2019.

L’approdo del maiorchino in Honda da Suzuki quest’anno non è stato proprio fortunato, quello che si pensava fosse un recupero veloce si prolungherà un po’ di più. Mir infatti non prenderà parte al Gran Premio di Germania, che si disputa questo fine settimana. Inizialmente, lo spagnolo figurava nella entry list per il Sachsenring, ma è sparito in un aggiornamento pubblicato lunedì pomeriggio. Questo significa che il pilota avrà comunicato a Honda di non essere in condizioni per correre in Germania.

Prima della pausa estiva, quest’anno di cinque settimane, il mondiale MotoGP affronta una tripletta che vede Italia, Germania e, la prossima settimana, Olanda. Lì Honda spera di poter contare sul maiorchino se dovesse recuperare dall’infortunio al mignolo della mano destra.

La stagione 2023 è tutt’altro che facile per Mir. Dalla prima gara della stagione, in Portogallo, le cadute sono state una costante per il pilota Honda, caduto nella Sprint a Portimao, in quella in Argentina, nella gara lunga di Austin. A Jerez è scivolato in entrambe le gare, mentre a Le Mans è caduto la domenica, riuscendo di fatto a finire solo la gara lunga in Portogallo e le sprint di Austin e Le Mans, ma sempre fuori dalla top 10.

Con questi numeri, Mir è ora 20° nella classifica generale, con soli 5 punti, 126 in meno del leader Pecco Bagnaia. Paga anche 10 lunghezze dal suo compagno di squadra Marc Marquez, che non ha concluso una sola gara della domenica di quelle che ha disputato (senza contare le assenze).

Joan Mir nella stagione 2023 con Honda

Gran Premio Gara Sprint Portogallo 11º Caduta Argentina DNF Caduta Stati Uniti Caduta 12º Spagna Caduta Caduta Francia Caduta 14º Italia DNF DNF Germania DNF DNF