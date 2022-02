Ecco perché la nuova Honda deve preoccupare i suoi rivali

Carica lettore audio

L'assenza prolungata di Marc Márquez dopo il suo infortunio al primo Gran Premio del 2020 (Jerez) ha creato un enorme vuoto alla Honda, così come la più lunga astinenza nella storia del produttore giapponese (581 giorni senza una vittoria). Come se non bastasse, l'assenza dell'uomo che aveva vinto sei degli ultimi sette titoli ha coinciso con due elementi che hanno avuto un impatto trascendentale su quel campionato del mondo: la pandemia del coronavirus e l'introduzione da parte della Michelin di una nuova carcassa per il pneumatico posteriore.

Il marchio dell'ala dorata è stato ostacolato, senza il suo unico vero argomento per lottare per il campionato del mondo e molto limitato nello sviluppo della sua moto, come conseguenza dell'incorporazione del congelamento del motore concordato dall'associazione dei costruttori (MSMA) per le stagione 2021 e 2022. Con tutte queste restrizioni, gli ingegneri giapponesi hanno concluso, dopo mesi di analisi, che l'introduzione della nuova carcassa posteriore, che ha causato così tanti mal di testa a diversi produttori (Ducati, per esempio), richiedeva una filosofia di moto diversa, con il pilota concentrato più sulla parte posteriore e meno su quella anteriore.

Questo significava ribaltare un'equazione che negli anni precedenti aveva prodotto diversi titoli. E alla Honda, come nella maggior parte delle organizzazioni che competono nello sport, i risultati dominano. Tuttavia, i numeri indiscutibili di Márquez fino a quel punto non erano una garanzia che la moto non richiedesse una revisione importante. Tutto ciò che hanno indicato era che il catalano era in grado di vincere su quella moto. Nel 2021, dopo il suo ritorno, il pilota di Cervera infatti è riuscito ad ottenere tre vittorie nonostante fosse notevolmente debole fisicamente.

"Pensi che se invece di tre ci fossero state cinque o sei vittorie, Honda avrebbe fatto questa rivoluzione?", gli è stato chiesto lo scorso fine settimana a Mandalika da Motorsport.com. "No, ovviamente no", ha risposto Márquez, senza mezzi termini. "Il grande cambiamento nella moto deriva dalla mancanza di risultati. Gli anni precedenti, nel 2018 e nel 2019, i problemi c'erano, ma sono stato in grado di vincere il campionato del mondo. Quindi che senso aveva cambiare?" ha continuato il #93.

Marc Márquez, Repsol Honda Team, durante il test di Mandalika con la nuova RC213V. Foto di: Dorna

Da quando ha debuttato in MotoGP (2013) e ha vinto la sua prima corona nella classe regina, Márquez ha accumulato sempre più peso all'interno della Honda, ed è del tutto logico che sia così. Finora si dava per scontato che la RC213V fosse fatta da e per lui, e dati i suoi successi, questo ragionamento aveva perfettamente senso. Ancora di più se si considerano le scarse prestazioni esibite dai suoi vicini di box dalla partenza di Dani Pedrosa nel 2018.

"Non sono d'accordo che la Honda abbia progettato le sue ultime moto per Marc. Era solo che era più abile di chiunque altro ad adattarsi a quello che c'era. Ecco perché è comprensibile che la Honda, con le vittorie di Marc, non abbia pensato a una rivoluzione come quella che è stata fatta ora", ha concordato Pol Espargaró da Mandalika, da dove è ripartito con il miglior tempo assoluto. "Negli ultimi anni le gomme sono cambiate, sia in termini di grip, che di mescole e di costruzione. E per questo, la moto deve essere costruita a partire da un altro concetto. Non era una questione di essere veloce, ma di prepararsi per questa nuova era", ha sostenuto il più giovane dei fratelli di Granollers.

Alberto Puig, team manager della HRC, è d'accordo. "Vedendo dove eravamo con la moto precedente, Honda ha pensato che la situazione richiedesse un cambiamento. È importante prendere come riferimento il cambiamento della costruzione del pneumatico posteriore. Abbiamo cambiato il concetto perché i dati raccolti lo hanno reso consigliabile", ha detto il dirigente, parlando con chi scrive a Sepang.

Sul fatto che Márquez sarà in grado di fare ancora la differenza nonostante non abbia avuto tanta influenza sullo sviluppo della moto, Puig è chiaro: "Un buon pilota si adatta a tutto e trova un modo per cambiare il suo stile di guida a seconda di ciò che gli viene dato. E un pilota che non è così bravo lo trova un po' più difficile o non riesce a farlo. Non ho dubbi che Marc si adatterà". Infatti, sulla base delle impressioni di Márquez ed Espargaró, il lavoro della Honda durante l'inverno è stato esemplare, e riflette la forza della società più potente nel paddock.

Tra queste opinioni e i tempi lasciati mostrati in Malesia ed Indonesia, la concorrenza ha motivo di essere inquieta. Se Fabio Quartararo era quello accreditato del ritmo migliore negli ultimi tre giorni della pre-stagione a Lombok, la media di tutti i giri pone Espargaro e Marquez secondo e terzo in termini di costanza, entrambi a meno di un decimo da "El Diablo". I long run della coppia ufficiale HRC, soprattutto a Mandalika, suggeriscono che entrambi possano essere in grado di lottare per la vittoria in Qatar, quando inizierà il Mondiale tra meno di tre settimane. Un'impressione condivisa anche altri piloti, come Alex Rins. "La Honda è la moto che mi ha sorpreso di più. Sia Pol che Marc sono stati molto veloci, e forse sono un po' più preparati degli altri", ha detto il pilota della Suzuki domenica.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team, è stato il pilota più veloce della pre-stagione in Indonesia. Foto da: Honda Racing

Sulla base di ciò che è stato visto quest'inverno, questa nuova Honda non è solo più veloce e più costante, ma anche meno critica - nei cinque giorni di test, i suoi quattro piloti hanno subito solo otto cadute. Ma che garanzia c'è che le gomme non cambieranno di nuovo?

Piero Taramasso, top manager di Michelin nel campionato, è impegnato in questo, almeno a breve termine, e ha fissato il 2024 come data per la prossima rivoluzione, questa volta con l'introduzione di un nuovo pneumatico anteriore. "Noi parliamo regolarmente con le squadre e le teniamo aggiornate sul nostro programma di sviluppo. La nuova costruzione posteriore, per il 2023, sarà solo un adeguamento minimo a quella attuale. Non è affatto una rivoluzione. I dati, infatti, sono gli stessi", ha assicurato l'italiano a Motorsport.com.

"Il grande cambiamento è previsto per l'anteriore per il 2024. Sarà una gomma che darà più grip in appoggio e sarà meno sensibile ai cambiamenti di temperatura. Sarà anche più ecologica", ha detto Taramasso, che spera di consegnare la prima versione di questo prototipo di mescola entro la fine di questa stagione. L'obiettivo è quello di evitare che i marchi raggiungano una situazione estrema come quella che ha portato Honda a dover rompere con il suo recente passato.

MotoGP: le foto dei test di Mandalika



