Ecco il record negativo che attende Aleix Espargaro in Portogallo

Con il ritiro di Valentino Rossi a fine stagione, nel 2022 Aleix Espargaro diventerà il secondo pilota più anziano della griglia della MotoGP, dietro ad Andrea Dovizioso. Il catalano dell'Aprilia ha debuttato nella classe regina nel 2009 con il Pramac Racing come sostituto di Mika Kalllio, che a sua volta sostituì Casey Stoner in Ducati, per quattro gare.

Le prestazioni del pilota di Granollers hanno fatto sì che trovasse un posto da titolare l’anno seguente. Ma nel 2012 è stato costretto a retrocedere in Moto2 con Pons, ma solo per un anno. Aspar lo aveva infatti ingaggiato nella classe intermedia nel 2013, ma alla fine ha avuto l’occasione di tornare con una CRT in MotoGP, dove corre ancora oggi.

In questi anni, il maggiore dei fratelli Espargaro ha disputato già 195 gare, mettendosi nella top 10 dei piloti con più presenza di tutti i tempi. Il prossimo fine settimana, al Gran Premio dell’Algarve, il 32enne spagnolo raggiungerà Colin Edwards nell’ottava posizione di questa lista. In questo modo, Aleix eguaglierà il texano anche come pilota con il maggior numero di gare in MotoGP senza averne mai vinta una.

Edwards infatti ha trascorso 12 stagioni in MotoGP, dove è arrivato anche ad essere pilota ufficiale Aprilia e Yamaha. In quel periodo, il due volte campione del mondo Superbike ha conquistato 12 podi, ma non è mai riuscito ad andare oltre la seconda posizione. L’occasione in cui è andato più vicino alla vittoria è stata ad Assen, nel 2016, quando è caduto all’ultima chicane mentre era primo, dopo essere andato sul verde.

Da parte sua, Aleix Espargaro vanta solo due podi in MotoGP. Il primo è stato ad Aragon nel 2014, quando ha chiuso secondo, mentre l’ultimo lo ha conquistato quest’anno nel GP di Gran Bretagna, tagliando il traguardo in terza posizione. Inoltre il catalano, dei 10 piloti con il maggior numero di gare in 500cc/MotoGP disputate senza aver vinto, è insieme a Edwards l’unico che non ci è riuscito nelle altre classi del mondiale.

I 10 piloti con più gare in 500cc/MotoGP ma che non hanno mai vinto

Pos. Pilota Gare 1 Colin Edwards 196 2 Aleix Espargaró* 195 3 Álvaro Bautista 158 4 Randy de Puniet 140 5 Héctor Barberá 139 6 Pol Espargaró* 134 7 Shinya Nakano 132 8 Karel Abraham 122 9 Bradley Smith 119 10 Jeremy McWilliams 118 *In attività