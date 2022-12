Ducati svelerà le moto MotoGP e SBK 2023 a Madonna di Campiglio

Carica lettore audio

Madonna di Campiglio torna a essere teatro di uno degli eventi più attesi della stagione invernale del motorsport: Ducati presenterà alla località sciistica le moto che scenderanno in pista per la stagione 2023 della MotoGP e del mondiale Superbike. Dopo diversi anni di assenza dal nord Italia, la Rossa di Borgo Panigale torna a “indossare gli sci” per svelare la Desmosecidi GP e la Panigale V4R del 2023.

Per la prima volta nella storia di Ducati, la presentazione del prototipo e della derivata di serie si farà nella stessa occasione, dal 22 al 24 gennaio tra le montagne del Nord Italia. Continua così la “festa rossa”, che ha concluso nella giornata di ieri un 2022 da record. Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista hanno vinto il titolo in MotoGP e in Superbike rispettivamente, regalando a Ducati una fantastica doppietta, la prima nella storia del marchio.

Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati e Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager Photo by: Matteo Nugnes

L’annuncio della presentazione delle moto a Madonna di Campiglio è stato dato proprio in occasione della festa Ducati che si è tenuta ieri a Bologna. L’evento “Campioni in piazza” ha raccolto piloti e team di Borgo Panigale, che sono stati acclamati da un caloroso pubblico di appassionati.

Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini toglieranno i veli alla Desmosedici GP23: il primo vorrà riconfermarsi dopo il titolo conquistato a Valencia, mentre il secondo affronta una nuova sfida al suo primo anno in un team ufficiale e proverà a togliere lo scettro al compagno di squadra. La Panigale V4R verrà invece svelata dalla coppia Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, entrambi confermati anche per il prossimo anno.

Bautista sarà l’uomo da battere in Superbike e sarà determinato a conquistare il suo secondo titolo, mentre Rinaldi cerca il riscatto dopo un periodo complicato in cui non è riuscito a esprimere pienamente il proprio potenziale. Il 2023 potrebbe essere l’occasione giusta e tutto comincerà proprio da Madonna di Campiglio a fine gennaio, dove toglieranno i veli alle moto con cui daranno tutti il massimo nella prossima stagione.