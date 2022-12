Ducati Corse: arriva l'Yearbook di un 2022 indimenticabile

Carica lettore audio

Il 2022 è stato un anno ricco di grandi successi per Ducati Corse, che è riuscita a mettere a segno la "tripletta" di titoli Piloti, Costruttori e Team sia nel Campionato del Mondo MotoGP che nel Mondiale Superbike. Per celebrare questi straordinari traguardi, Ducati ha nuovamente collaborato con Artioli Editore 1899 di Modena per realizzare l'ultima edizione dell'Yearbook ufficiale dedicato alla stagione agonistica di Ducati Corse.

Il libro, che contiene le foto più emozionanti e spettacolari delle gare scattate dai migliori fotografi di questo sport, rappresenta un'occasione imperdibile per poter vedere il mondo di Ducati Corse da dentro. Inoltre è il regalo di Natale ideale per i Ducatisti e gli appassionati di motociclismo di tutto il mondo.

Il Ducati Lenovo Team, il team Aruba.it Racing – Ducati, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, insieme agli altri team satellite e i piloti della MotoGP, del Mondiale Superbike e dei più importanti campionati nazionali – BSB, MotoAmerica, CIV ed Endurance – sono tutti splendidamente illustrati nelle 208 pagine di un volume di grande formato (30 x 30 cm) con copertina rigida e sovraccoperta, testo in italiano ed inglese ed oltre 250 immagini stampate a colori su carta lucida, per una resa fotografica davvero eccezionale.

Il Ducati Corse 2022 Official Yearbook è ora disponibile per l'acquisto in tutte le migliori librerie e online su: www.artioli.it